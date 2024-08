Familia de Blanca Estela Carrera Rosas, asesinada en Tlaxcala, exige justicia desde Orizaba

Hicimos su trabajo; familiares lamenta inacción de autoridades





Gracias a una llamada y mensajes anónimos de "una persona de buen corazón" fue como se logró dar con el paradero del cuerpo de Blanca Estela Carrera Rosas, señaló su hermana María Guadalupe.

"Las autoridades de la Fiscalía de Tlaxcala nunca hicieron nada, ni siquiera quisieron recibirnos la denuncia; fueron días de dolor, sufrimiento y miedo porque desde el primer día recibimos amenazas de muerte y sí tuvimos mucho miedo a que nos hicieran algo".

Blanca Estela Carrera desapareció el día 7 de junio en San Pablo del Monte, Tlaxcala, afuera del Bar El Bora Bora; "fuimos a hacer la denuncia aquí en Veracruz, están dos chicas y digo ´quiero hablar con Fiscalía´, me preguntan qué pasó y digo que vengo a reportar a un familiar desaparecido".

"Me dicen que mi denuncia tenía que ser por el 911, la hice y me dijo que me tenía que esperar 72 horas para empezar una Alerta Amber. Les dije que yo no me podía quedar por mi seguridad porque desde que hice mi publicación con mi número de teléfono empiezo a recibir amenazas".

Informó que pidió que se hiciera la colaboración para con el estado de Veracruz y ella pudiera levantar su denuncia en Orizaba, petición que fue aprobada.

"De ahí ya no supe nada, me dijo una oficial que llamara para saber si se seguían investigando, que ellos ya habían hecho lo conducente y puesto boletines y hasta me sorprendió porque yo no sé si la verdad es que ellos se dedican a hacer eso.

"Cuando nos hablan para ir a Tlaxcala curiosamente nos fuimos a asomar a un lugar donde se ponen las fichas de desaparecidos en la CAPU y no estaba mi hermana, llegamos a Tlaxcala y lo mismo. Lo único que me dijeron es que iban a averiguar qué pasó".

La hermana de la víctima de feminicidio aseguró que gracias a un anónimo fue que lograron encontrar el cuerpo de Blanca Estela, así como sus pertenencias.

"Me mandó mensaje una persona diciéndome en dónde se encontraba mi hermana, después se mandaron a hacer análisis para corroborar la identidad, se subieron notas falsas, todavía ni nos habían dicho nada y las empezaron a subir, hasta ahorita que ya existió certeza".

Reiteró que su familia realizó el trabajo que las autoridades debieron haber hecho desde un principio, que era investigar y encontrar a la mujer de 26 años.

Nosotros lo hicimos a pesar de la inseguridad, las amenazas por todas partes, eran un nerviosismo horrible llegar a Puebla como trasladarse a Tlaxcala, temor a que nos fuera a pasar algo".

María Guadalupe confirmó que Blanca Estela trabajaba en Tlaxcala, donde vivía con su hijo menor de edad; "se dedicaba a su niño, tiene dos hijos, un niño y una niña, ya se había llevado al niño para allá, pero con esta situación los pequeños ahora están con su familia".

Enfatizó que Blanca Estela Carrera Rosas era una persona muy alegre, trabajadora y que convivía con todos en familia, y a pesar de los circunstancias y los problemas siempre estaban juntos como familia.

La hermana de la víctima pidió justicia y lamentó que no hay avances en las investigaciones; "solo nos dijeron que se sigue investigando pero prácticamente nosotros hicimos su trabajo. Pido justicia y que hagan su trabajo".

¿Qué le ocurrió a Blanca Estela?

Como se recordará, la orizabeña de 26 años fue reportada como desaparecida desde el viernes 07 de junio cuando se encontraba a las afueras del centro nocturno Bora Bora, ubicado en San Pablo del Monte, Tlaxcala, en los límites con Puebla.

Diez días después, su cuerpo fue localizado en una barranca del municipio de Tenancingo; su identidad se confirmó a través de pruebas de ADN hasta el martes 30 de julio.

Fue hasta el miércoles 31 de julio cuando los familiares de la joven se trasladaron hasta Tlaxcala para realizar los trámites correspondientes para así poder devolver el cuerpo de la mujer a Orizaba.

Los restos de Blanca Estela Carrera Rosas llegaron durante la noche al domicilio de sus padres. Recibirá una misa de cuerpo presente en la parroquia de San José y posteriormente será sepultada en el panteón Juan de la Luz Enríquez.