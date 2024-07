Faltan medicamentos en Jurisdicción Sanitaria 7 de Veracruz: pacientes obligados a comprar

En los diferentes Centros de Salud que hay en la Jurisdicción Sanitaria Número 7 hay faltantes de medicamentos y eso lo sabe todo el personal porque quienes están en las unidades lo comentan con sus compañeros, indicaron trabajadores pertenecientes a la Sección 26 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Destacaron que en especial hacen falta medicamentos para enfermedades crónicas , como diabetes e hipertensión, por lo que no les queda más que decirles a los pacientes que no ha llegado la medicina y muchos se ven obligados a comprarla, pero si es gente que no tiene dinero, pues la deja de tomar.

"Hay desabasto de medicamentos e insumos y esas situaciones se han llevado otras veces a la parte oficial, pero no hacen caso", comentaron.

Los trabajadores indicaron que es lamentable que mientras a ellos les hacen falta los fármacos, se diga que en el Hospital Regional de Río Blanco encontraron medicamentos caducados.

Indicaron que esto representaría que no hay un buen esquema de distribución por parte de la Secretaría de Salud.

Mencionaron que saben que la gobernadora electa ha planteado un nuevo esquema para el abasto de medicamentos durante su administración, por lo que esperan que el cambio de gobierno permita mejorar esta parte, sobre todo porque quien la padece son los pacientes.