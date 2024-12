Falta de empleo formal e inseguridad limitan el desarrollo en la región de Orizaba: CROC

La falta de empleo formal y la inseguridad continúan siendo obstáculos para el desarrollo económico de Orizaba y sus alrededores, señaló César Silva, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en la región.

Y es que indicó que aunque en los negocios se ven anuncios que ofertan empleos, las condiciones que se ofrece al personal no cumple con lo que marca la ley, pues no se les paga el salario mínimo, no reciben ninguna prestación.

No cuentan muchas veces con un horario establecido para comidas ni mucho menos les respetan las ocho horas de la jornada laboral, pues los hacen trabajar hasta 11 o 12 horas y en actividades que no son a veces para las cuales los contrataron, por lo que esto es algo que se debe regular.

"En la región no hay nuevas empresas que generen empleos formales; lo que ha crecido es el sector turístico, el comercio, la hotelería y los restaurantes de tres estrellas hacia abajo, pero no hemos visto un detonante de empleo basado en nuevas inversiones. Esto es algo que debemos seguir reclamando al gobierno", afirmó Silva Reyes.

El dirigente sindical croquista enfatizó que, aunque se han detectado avances en materia de seguridad, aún es necesario garantizar un entorno propicio para atraer nuevas empresas.

"Aplaudo que se estén combatiendo grupos delictivos, carteles y policías corruptos. Con Claudia Sheinbaum y Omar García se están viendo resultados, y Rocío Nahle está mostrando compromiso desde el inicio de su mandato", destacó.

Silva Reyes llamó a los gobiernos federal, estatal y municipal a trabajar en conjunto para impulsar el desarrollo económico.

Subrayó la importancia de generar condiciones de seguridad y estabilidad económica para atraer inversiones y ofrecer mejores oportunidades de empleo en la región, fortaleciendo el bienestar de la población trabajadora.