Tras ser exonerado, Fabián Cárdenas busca asumir alcaldía de Lerdo de Tejada

Fabián Cárdenas Sosa, exonerado de los delitos de secuestro, secuestro agravado y amenazas, acudió este 4 de diciembre al Congreso del Estado de Veracruz para solicitar que se le permita asumir el cargo de alcalde de Lerdo de Tejada, puesto para el cual fue electo en 2021.

Cárdenas Sosa, postulado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganó la elección para el periodo 2022-2025, pero no pudo asumir el cargo al ser detenido antes de rendir protesta.

Pasó tres años privado de la libertad antes de ser liberado, luego de que la Fiscalía no aportó las pruebas necesarias para procesarlo.

"Vine para los documentos y posteriormente van a pasar a revisión (...) si el pueblo me confirió que yo fuera su representante dentro del municipio de Lerdo de Tejada, lo único que me queda es responderle", declaró tras su visita al Congreso local.

Fabián Cárdenas: ciudadanos de Lerdo me apoyan

El otrora alcalde electo aseguró que la ciudadanía le ha expresado su apoyo para que asuma el cargo y dirija el último año de la administración municipal.

"Desde que quedé en libertad la gente me pidió que regresara. Ahora ya hice el papeleo correspondiente y solo falta que las y los diputados locales tomen una decisión", explicó.

En relación con su proceso judicial, Cárdenas Sosa afirmó que no tomará acciones legales contra quienes lo acusaron y se remitió a su fe personal.

"Yo no tengo nada en contra de nadie, todo se lo dejo a Dios, que haya esta justicia divina. No me considero como un preso político; creo que al final pasé por un proceso y demostré mi inocencia", comentó.

La solicitud de Cárdenas Sosa será revisada por el Congreso de Veracruz, donde se determinará si podrá asumir el cargo para completar el periodo como presidente municipal de Lerdo de Tejada.