Extrabajadores de la ex fábrica textil Cocolapam denunciaron penalmente a la Comisión Liquidadora, ya que, en coordinación con un funcionario municipal de Orizaba , pretenden despojarlos del edificio sindical y venderlo a un precio menor al que marca la ley.

Señalaron que la comisión pretende despojar a los trabajadores del edificio del sindicato de la fábrica, ubicada sobre la calle Sur 6 entre Poniente 15 y 13 de la colonia Guadalupe Victoria, al intentar venderlo a un funcionario municipal de Orizaba en 3.5 millones de pesos.

"En una asamblea hubo una persona que se interesó por nuestro sindicato, evitamos decir nombres por respeto, pero esta persona propuso una cantidad de 3.5 millones de pesos, una cantidad que para mí fue muy pobre, sin en cambio volvemos a lo mismo, la mayor parte de los compañeros con tal de tener unos pesos en la bolsa inconscientemente venden lo que no saben ni a cómo lo están vendiendo", dijeron los ex obreros.

Señalaron que a pesar de que ya han pasado muchos años después de esa oferta y el funcionario municipal insiste con dar la misma cantidad a la comisión liquidadora, por lo que temen sean despojados de este importante inmueble debido a que una persona allegada a la Comisión ya se apoderó del inmueble, el cual pertenece a 508 ex obreros.

"Ellos ya no representan el Sindicato, ya no tienen funciones porque su función terminó el día 26 de junio del 2020, ya no son representantes de los trabajadores, pero aun así, valiéndose de firmas y copias de INE, intentan poder vender el edificio sindical y darnos lo que ellos quieren".

Recalcaron que este funcionario municipal pretende comprar el inmueble, el cual está ubicado junto a su casa., "Quiere esa propiedad del sindicato, había prometido la cantidad de 3.5 millones de pesos desde el 2012 y sigue manteniendo su misma oferta, es irrisorio ya que catastralmente esa propiedad no vale eso, en esos entonces ese predio costaba más de 6 millones 850 mil pesos, y ahorita pues vale muchísimo más".

Enfatizaron que todos los ex trabajadores están de acuerdo en vender ese sindicato, pero aún precio justo y en el marco de la legalidad.

Así mismo exigieron a la Comisión Liquidadora rinda cuentas de los 10.5 millones en lo que vendieron el campo deportivo Cocolapam pues los pagos fueron de 2 mil hasta 60 mil pesos.

"Habemos muchos compañeros inconformes con el manejo de nuestros intereses de parte de la Comisión Liquidadora por el pago tan bajo que obtuvimos, no fue tomada en cuenta nuestra opinión y se llevó a cabo la venta y empezaron a distribuir el dinero como ellos quisieron no como en una asamblea se determinó que fuera un pago parejo, sino que empezaron a aplicar un dichoso factor, hay muchas anomalías y falta de información por la repartición del dinero de esa venta que fue el 26 de junio del 2019".

Los ex trabajadores de la ex fábrica textil Cocolapam, recalcaron que el campo fue vendido a un precio muy bajo porque hubo intereses dentro de la misma comisión liquidadora

"Hay rumores de que aparte del pago que hicieron el comprador hubo una lana que les dieron a ellos por aparte, lo cual está por comprobarse dinero que también debió haber sido repartido entre todos los extrabajadores y todo para que ellos vendieran a ese precio tan bajo porque les pagaron el metro cuadrado en 1050 pesos, se aprovecharon de la necesidad del obrero que siempre ha tenido, y mucha gente se conformó con lo mínimo, por eso estamos inconformes porque todo se ha hecho al gusto y a la conveniencia de la comisión liquidadora".

Es de mencionar que el campo de Cocolapan fue vendido en un total de 10.5 millones de pesos, y a cada trabajador le dieron entre 2 mil hasta 60 mil pesos, cuando les correspondía cerca de 25 mil pesos.

Lamentaron que hasta la fecha no exista una rendición de cuentas de parte de esta comisión que presuntamente representa y defiende la base trabajadora de la fábrica Cocolapam

Detallaron que esta comisión liquidadora está conformada por únicamente cinco personas y extrabajadores, cuando el sindicato está conformado por más de 518 ex obreros y viudas de la fábrica de Cocolapam

Por último, los ex trabajadores dieron a conocer que denunciaron penalmente a los cinco integrantes de la comisión liquidadora por el presunto delito de robo que se cometió en agravio de la base trabajadora, por lo que esperan que la fiscalía resuelva y se aclare esta situación, ya que ya fueron notificados en 2019 y no existe un avance verdadero.

Acusaron que el desfalco que existe oscila entre los 6 y 7 millones de pesos, además de que a un abogado le fue pagado más de 700 mil pesos para poder llevar a cabo todo este desfalco que perpetraron desde el año 2019.