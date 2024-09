Extinción de glaciar Jamapa pone en alerta a municipios cercanos

El alcalde de Jamapa, Víctor Enedino Morales Castro, reconoció que en ese municipio hay preocupación por la pronta extinción del Glaciar Jamapa, la cual se había fijado inicialmente para el 2050, aunque estudios recientes han ajustado esa fecha para el 2030.

"Yo le pido mucho al gobierno federal que meta las manos, que ya no se derriben tantos árboles. Veo una tala espantosa, ya nomás se ven los troncos.

"Creo que es urgentísimo que el gobierno federal y el nuevo gobierno del estado de Veracruz se apliquen para que conservemos los árboles", apuntó.

El presidente municipal recordó que si no hay árboles no hay agua, y esta es vida. Remarcó que no hay una sola actividad que no necesite agua, por ejemplo la agricultura, porque de ahí se come, pero también para que crezca el pasto, que es de donde se alimenta el ganado.

Destacó que es importante conservar los árboles para garantizar que siga habiendo agua.

Recordó que los bosques también ayudan a regular la temperatura, lo cual es necesario porque tan solo en Jamapa han llegado a tener temperaturas de 54 grados, cuando las más altas anteriormente eran de 40 grados.

Mencionó que la primera vez que fue presidente municipal, en el 2004, él ascendió al Pico de Orizaba para ir a ver el glaciar y está consciente de su próxima extinción, de ahí que haya preocupación por el futuro próximo.