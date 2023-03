Tras explotación excesiva, tegogolo en Catemaco a punto de desaparecer

No solo la explotación excesiva y furtiva está acabando con el tegogolo en Catemaco, también, la extracción de agua de la laguna que hace por su parte la Comisión federal de electricidad, para la sub estación que tiene en esa ciudad, dijo el pescador, Silverio Abraham Velázquez, uno de los más antiguos tegogoleros.

En una plática con Imagen del Golfo, Silverio Abraham Velázquez señala que la cosecha o extracción de este molusco, ha ido disminuyendo con los años y no solo por la falta de su cuidado, si no porque ahora son alrededor de 500 los que se dedican a esa labor, aunque no todos estén debidamente registrados o tengan el permiso como tal.

En Catemaco, afirma, hay 300 que están debidamente inscritos en el padrón de pescadores, que pagan alrededor de 7500 pesos al año al gobierno federal, para tener derecho a realizar esa labor.

Expuso que que hace varios años, un pescador lograba sacar de tres a cuatro latas de 4 kilos cada uno a diario, ahora, a duras penas alcanza a sacar kilo y medio por día.

Señaló que el caracol que se extrae de la laguna de Catemaco, es único y no se compara a los que ahora se busca, producir en criaderos o esteros.

Explicó que en Catemaco además de que hay pescadores que salen de noche a sacar el tegogolo, no dejan que éste alcance un nivel óptimo de tamaño ni que se reproduzca adecuadamente.

Dijo que también la Comisión federal de electricidad tiene una parte de culpa, pues extrae grandes cantidades de agua que genera un aumento del tamaño de las playas y ahí, que es donde están los huevecillos, muere este molusco, pues el sol calienta la arena y con el, al caracol.

"Lo que hacemos es empujarlo hacia el agua, pero no se puede hacer todo son muchos" explicó.

Don Silverio explicó que un kilo de tegogolo está alrededor de 250 pesos ya pelado o listo para su consumo.

De no cuidarse la extracción, en el futuro la laguna dejará de producirlo y las nuevas generaciones no sabrán de lo que era el afrodisiaco tegogolo.