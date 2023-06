En primaria de Soconusco, exigen destitución de directora (+Video)

Una comitiva de padres de familia de la escuela primaria "Benito Juárez" del municipio de Soconusco realizó una manifestación pacífica y exigió en la Supervisión Escolar 028 la destitución de la directora Jovita Martínez Rivera presuntamente por aumentar la cuota escolar, rentar la parcela de la institución, entre otras acciones.

De acuerdo a los padres de familia, Miguel Rangel Soto y Fátima de la Luz Nolasco, la profesora ha intentado de forma arbitraria aumentar la cuota voluntaria de 350 a 500 pesos y las cuotas de la parcela escolar a 150 pesos, pese a que actualmente no está en funciones y presuntamente es rentada de forma ilegal a una persona que tiene ahí algunos semovientes.

En el oficio entregado a la delegación regional de Coatzacoalcos y dirigido a la maestra Teresa Saldivar Sobrevilla, directora general de educación primaria, exponen las causas de la queja.

Entre otros puntos está la imposición de un nuevo uniforme, sin consultar a los padres de familia, los cual los perjudica económicamente porque dicho costo es de 550 pesos.

Agregan en la misiva que la directora ha tomado una actitud déspota hacia los padres de familia y sobre los niños, principalmente de los que están alzando la voz.

Aseguraron que existe la amenaza por parte de la directora que si no dan el pago parcelario no se les entregará la constancia de no adeudo a los estudiantes de sexto grado que ya van de salida para el nivel secundaría.

Otro de los puntos es que la profesora presuntamente no quiere dar a conocer cortes de caja de la cooperativa aunque se les ha solicitado.

El grupo de padres de familia, solicitarán también que a la brevedad se haga el cambio de la sociedad de padres.

Dichos puntos fueron expuestos al supervisor escolar, Paulino Morrugares quien levantó un acta circunstanciada para iniciar un procedimiento administrativo interno.

Se logró saber que de no recibir una respuesta los padres de familia podrían tomar la escuela por tiempo indefinido.

Es preciso mencionar que en días pasados la directora Jovita Martínez negó dichas acusaciones durante una asamblea, sin embargo, ahí los padres la confrontaron por sus imposiciones.

Alex Ceja/Imagen del Golfo