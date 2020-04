Exigen cobro extra en Zona Porturia de Tuxpan

Un cobro extra sanitario de 50 mil pesos, es el que se les está exigiendo a cada embarcación que busca ingresar a la zona Portuaria de Tuxpan, a quienes no cumplan con ello se les imposibilitará el acceso.





Esto, se da en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19 que enfrenta también el país, lo que ha generado que instancias como los Servicios de Salud de Veracruz estén haciendo dichos cobros extras.





Este cobro, fue notificado por medio del responsable de Sanidad Internacional y Comercio Exterior de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, Horacio Cadena Hernández y el cuál, está siendo aplicado desde finales del mes de marzo.





No obstante, dicho pago no se hace por medio de Servicios de Salud de Veracruz SESVER o la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), sino a través de un particular, a quienes a través de una cuenta en Bancomer a nombre Carlos Herrera Guillen, se efectúa.





El cobro no ha sido notificado por el director de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan (APITUX), Marcial Guzmán Díaz y mucho menos por la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, situación que deja entrever, que ello se podría derivar de una situación ajena y de quienes quieren sacar provecho de la problemática de salud que se vive.





Mientras tanto, son los exportadores e importadores así como los agentes de carga los que se están viendo afectados, sobre todo porque para que se les permita el acceso, también deben de cubrir otros gastos por certificados médicos, de control de sanidad a bordo, de fumigación y demás.