"Estamos solicitando vacunación para todos los operadores, yo creo que los operadores también se merecen un apoyo y exigimos que tengan unas vacunas porque como se dan cuenta los operadores son los que mueven al país, por ello exigimos que el Gobierno Federal le de atención a los operadores", dijo.

Noticia Relacionada Por COVID, a partir del 10 de agosto se restringirá el acceso a sitios concurridos

El Delegado Estatal de la Alianza Mexicana de Transportistas recordó que durante el fin de semana estuvo en Tapachula, Chiapas y en dicha entidad ningún operador ha sido inmunizado.

"Y hay que recordar que los operadores no solo están en un solo lado, sino que están en todos lados, hoy están en un estado y mañana están en otro, por eso exigimos que de manera urgente el Gobierno Federal, tome en cuenta a los operadores para que sean vacunados".

En otros temas, Romero Trujillo exhortó a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, para que si ponen un retén sanitario, éste cumpla su función y no sólo para bloquear las carreteras.

"Los retenes y operativos que están haciendo tanto la PGR como Guardia Nacional que cumplan su función, no que instalan retenes y se ponen a jugar los oficiales y mientras se hacen filas de hasta 7 kilómetros, sólo porque ellos (autoridades) están platicando".

El integrante de la Amotac dijo que las autoridades federales y estatales deben tomar en cuenta que en esos retenes también existe el contagio., "Yo ayer pasé en el retén que está en Aguadulce hacia Coatzacoalcos de la Guardia Nacional y están jugando, están en el despapaye los oficiales y llega la cola hasta Tuxtla estamos hablando de 34 kilómetros, cuando uno tiene un efecto ese operativo. Yo sinceramente yo no le veo chiste si no están revisando no están haciendo su trabajo pues para que están cerrando la circulación".

Por último señaló que las delegaciones de la Amotac en el país, continúan a la espera de cualquier instrucción que pueda darles su dirigencia nacional, ya que a la fecha el Gobierno Federal no ha cumplido la promesa de bajar los peajes y mucho menos los combustibles, así como dar mantenimiento a las autopistas llenas de baches.