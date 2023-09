Exhibe gobernador basurero en Nanchital; pide aceptar obra de AMLO

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que a la fecha en el municipio de Nanchital está funcionando un tiradero a cielo abierto que contiene miles de toneladas de basura; sin embargo, algunos pobladores rechazan la obra del relleno sanitario que impulsa el presidente López Obrador.

El proyecto de la Federación, en coordinación con el gobierno estatal y los municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, remedia el impacto ambiental que ocasionó el basurero de Las Matas.

Además que propone la habilitación de un relleno sanitario en Nanchital en beneficio de dichas comunidades del sur de Veracruz.

Por lo anterior, el gobernador propuso aprovechar dicha "oportunidad de oro", puesto que actualmente los residuos se llevan a un basurero sin ningún tipo de tratamiento.

RECHAZAN OBRA EN NANCHITAL

Cabe señalar que la alcaldesa morenista de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio, pidió suspender el proyecto del relleno sanitario regional, acusando que no le han informado sobre el mismo.

Al ser cuestionado sobre la postura de la presidenta municipal, García Jiménez dijo que buscarán dialogar con la gente y que no ocurra lo mismo que en Chinameca, cuando suspendieron la construcción de un relleno sanitario, ocasionando que los residuos se sigan depositando en un terreno a cielo abierto.

"Vamos a dialogar con toda la gente, ahí lo que hay que hacer es dar la información verídica. Que no se digan cosas que no tienen sentido y que se le diga a la gente de qué se trata. No va a afectar a nadie porque está muy lejos de las casas", añadió.

García Jiménez exhibió imágenes y videos del actual basurero de Nanchital, en donde se pueden observar miles de toneladas de basura.

"Ese es el basurero actual, lleva años así, décadas, es un verdadero tiradero a cielo abierto sin ningún tratamiento. Si el que proponemos es totalmente diferente, cuida al medio ambiente cómo les va a afectar este", cuestionó.

Explicó que el relleno sanitario regional separará los residuos y además se realizará la remediación del actual sitio de disposición de residuos.

"Es importante decirles, ayúdennos a planear esto y vayamos saneando no sólo este también el de Las Matas. Tenemos que separar la politización, separar eso. Se me aventaron con todos los medios con el caso de Chinameca, fui allá, escuché la gente y no la pude convencer.

"La basura se está tirando en el terreno del exalcalde; sigue el mismo tiradero y ya nadie dice nada de que no permitieron que saneáramos", criticó.