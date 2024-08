Entre amenazas y sin pagos, reanuda labores personal de limpieza en hospitales del centro de Veracruz

Sin que hayan recibido respuesta ni tengan alguna fecha para que les sea depositada la otra mitad de su quincena, trabajadores de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH) reanudaron labores tras recibir la advertencia de que los días que pararon no recibirán su pago.

"No les pagaron la mitad de la quincena que les deben, pero además no les dieron fecha de pago y les dijeron que de los días que estuvieron en paro de labores no se los van a pagar", comentó personal de la Jurisdicción Sanitaria VII.

Mencionaron que la orden de descuento provino directamente de Sesver, que pidió a la empresa un reporte de los empleados que no habían trabajado para que les descontaran los días laborados.

Recordaron que esa empresa es outsourcing; es decir, que la contratación la hace LEIH y Sesver les paga a ellos, pero la empresa les había dicho que no podía pagarles porque el Gobierno del estado, en este caso a través de Sesver, no les había pagado a ellos.

"Entonces al Gobierno del Estado no le importa si la empresa que contrata no les paga a sus empleados y ni siquiera le paga el mismo gobierno a la empresa, pero sí los perjudica", apuntaron.

Cabe comentar que algunos trabajadores señalaron que dicha compañía podría estar laborando de manera irregular, pues en al menos tres ocasiones habría cambiado de razón social, pero el mismo personal sigue trabajando.

El pasado 5 de agosto fue cuando los trabajadores iniciaron un paro de brazos caídos por la falta del pago de la mitad de su quincena; fue este jueves 8 cuando se vieron presionados para reanudar labores.