Encargada de despacho del IVM buscará la titularidad; sigue vacante

Zaira del Toro, encargada de despacho del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), confirmó su intención de participar en el proceso de selección para la titularidad del organismo.

En entrevista, indicó que esperará la emisión de la convocatoria por parte de los Consejos Consultivo y Social, recientemente integrados.

"Es algo que he buscado, que he trabajado y creo que la sociedad civil y demás compañeras lo hacemos en conjunto, porque como bien dice la presidenta y la gobernadora, no llega una, llegamos todas (...) si estoy interesada y me voy a inscribir", afirmó.