¿Estás afiliado a Morena en Veracruz? Podrías ser candidato a regidor sin saberlo

Este miércoles, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena dio inicio al proceso de insaculación de sus candidatos a regidores en los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz.

A través de la famosa "tómbola", todo ciudadano o ciudadana, que esté afiliado a Morena podría salir sorteado como candidato a regidor en su respectivo municipio.

También te puede interesar... Esto piden panistas de Orizaba a la dirigencia de cara a las elecciones

Si bien, en cada ayuntamiento, el Comité Ejecutivo Nacional reservó algunos espacios para hacer designaciones de manera directa, en todos habrá la posibilidad de salir sorteados, incluso en una buena posición, con muchas posibilidades de obtener un cargo edilicio.

Por ello, esta tarde, inició el proceso de insaculación sacando listas de quienes serán sus candidatos, incluso sacando nombres de más, por si los que resulten sorteados no cumplen con los requisitos, no les interesa o no están en condiciones de poder participar dentro de las planillas.

También te puede interesar... Édgar Amador rinde protesta como secretario de Hacienda

Alrededor de las 2:30 de la tarde inició el proceso en orden alfabético, y hasta el momento han pasado los municipios de Acajete, Acatlán, Actopan, Agua Dulce, Álamo Temapache y Alpatláhuac.