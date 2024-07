En Veracruz, 15 verificentros no cumplieron con migración a pruebas dinámicas

La migración de los centros de verificación vehicular a pruebas dinámicas avanza en el estado de Veracruz, informó Teodoro Bravo Gabriel, jefe del departamento del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio de la Secretaría de Medio Ambiente ( Sedema ).

Serán 190 entes verificadores para hacer pruebas dinámicas, estáticas y diésel, en todo el territorio estatal. Estos cambios comenzaron en el mes de febrero de 2024 y concluyeron en junio de este mismo año.

REMUEVEN VERIFICENTROS A OTROS MUNICIPIOS

Como parte de la reconformación de este servicio, dio a conocer que algunos verificentros fueron removidos a otros municipios , ya que había ciudades con saturación.





"Hicimos una redistribución con base al número del parque vehicular, por municipios, por zonas, por regiones y eso nos permitió tener un panorama claro y para que se le acerque el servicio a la población".

En cuanto a los verificentros que no han hecho las transiciones, son 15 porque no cumplieron con los requerimiento s, como la presentación de un proyecto, pero no pudieron completar, porque incluso algunos tienen procedimientos administrativos.

"No cumplían las normas y tenían prácticas irregulares, pusimos mucho cuidado en las prácticas para que los entes verificadores brindaran servicio adecuado a la población", explicó Teodoro Bravo.

Entre los cambios que tendrán que realizar será contar con un espacio de 400 metros cuadrados y realizar pruebas dinámicas a las unidades. Se trata de un reordenamiento pero que no se abrirán nuevos espacios en la entidad veracruzana.