En Río Blanco piden ayuda para Obed Nahúm, pequeño con leucemia

Familiares de un menor originario de Los Reyes, en la zona serrana de Zongolica, han solicitado el apoyo de la población de la región para que donen sangre O positiva en el Hospital Regional de Río Blanco, debido a que padece leucemia.

La familia de Obed Nahúm suplican por apoyo, pues la salud del pequeñito originario de la localidad Atlanca se deteriora rápidamente y necesita transfusiones de sangre de manera inmediata.

La madre del menor solicitó a la gente que desee ayudar acudan al Hospital Civil, ubicado en el kilómetro 2 del entronque de Vicente Guerrero, perteneciente a la colonia Reforma de Río Blanco en un horario de seis a nueve de la mañana de lunes a domingo.

La madre de Obed, Elizabeth Tzoyohua, puso a disposición su número de celular 664 407 8844, así como el de su tía de nombre Amalia, 272 153 8069, para cualquier información.

A causa de los gastos considerables y puesto que la familia es de escasos recursos, también han puesto a disposición el número de cuenta 4169 1608 0158 5416 de BanCoppel a nombre de Teresa Oltehua Colohua, para quien guste apoyarlos económicamente.

¿Quieres donar sangre para Obed Nahúm?

Los requisitos para donar sangre son:

Presentarse en el banco de sangre a las 06:00 horas con ayuno mínimo de ocho horas

Tener entre 18 y 54 años

Identificación oficial

Peso mayor a 50 kilogramos y medir más de 1.50 metros

No padecer diabetes o hipertensión

No haber ingerido bebidas alcohólicas en un lapso de 72 horas antes de la cita

No haber padecido hepatitis y sin infecciones como gripe, herpes o diarrea

En caso de tener tatuajes que estos tengan más de un año de realizados, además de no estar ingiriendo medicamentos para próstata, aspirinas o antibióticos; no estar embarazada y no haber sido trasfundido el donador o su pareja en los últimos 12 meses.