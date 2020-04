En Orizaba, solicitan a bancos prórroga para todos los cuentahabientes

El apoyo que está brindando la banca a algunos de sus cuentahabientes al otorgar prórrogas en sus pagos se considera muy bueno, pero debería ampliarse ese beneficio a todos, señaló Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba.





"Vemos con muy buenos ojos que de alguna forma la banca está cuidando a los clientes para que no se caiga en cartera vencida; sin embargo, se ha considerado solo a quienes son puntuales", indicó.





Por el contrario, detalló, los usuarios de la banca que pagan con algún retraso no fueron incluidos.





Consideró que quienes pagaban a lo mejor un mes y otro no lo hacían así no era por morosidad, sino porque no tenían para ello, entonces se está exhortando a que los tomen también en cuenta para que estas personas tengan un respiro en este periodo que es tan difícil para todos.





Agregó que algo similar es lo que se solicitó a las autoridades, porque hay conciencia y están enterados de que deben cerrar los negocios, aunque no les guste, pero se trata de ser solidarios con toda su gente, porque sólo con el apoyo de autoridades, empresarios y ciudadanos es como se podrá superar esta etapa difícil en el país.