En Orizaba, exigen justicia por crímenes contra mujeres

Integrantes del colectivo Marea Verde Altas Montañas se manifestaron ante las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba para demandar que el acceso a la justicia por parte de las mujeres sea pronto y expedito.

Señalaron que hoy en día esas condiciones no se cumplen para la población femenina, pues para empezar desde el momento en que se acude a poner una denuncia hay revictimización por parte de la Fiscalía.

Señalaron que hay muchos casos que lamentablemente se quedan estancados, ya que no hay respuesta de las autoridades.

"Mi hija fue encontrada en el Cerro del Borrego, en el lado de Río Blanco, en una cueva que se llama El Sótano, fue encontrada sin vida. Cuando yo vine a denunciar no me hicieron caso, ni siquiera el número de carpeta me dieron aquí", indicó la madre de Michelle, víctima de feminicidio.

Agregó que cuando se comunica para saber cómo va el caso le dicen que hable después, que no está la fiscal; "así me traen, sin ninguna respuesta por parte de ninguna de las autoridades".

Mencionó que es una situación preocupante, pues así como ella hay varias madres que esperan afuera en el rayo del sol, esperando, pero muchas veces las hacen dar vueltas.

Agregó que en el caso de su hija no hay nadie detenido, no saben qué fue lo que pasó.

Michelle salió de Río Blanco a Orizaba hacia la Facultad de Ciencias Químicas el 2 de abril del 2020, y no se volvió a saber nada de ella hasta que su cuerpo fue encontrado.

"Este 8 de marzo de 2024 estamos nuevamente en la Fiscalía exigiendo justicia, exigiendo alto a la revictimización, alto a la misoginia, alto a la corrupción, alto al machismo y exigiendo la pronta resolución a los procesos", expresaron las integrantes del Colectivo.

Las manifestantes demandaron también que haya justicia con perspectiva de género y castigo a los violadores y feminicidas y se rompa con la complicidad con los agresores dentro de estas instituciones.