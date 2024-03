Reconocen en Congreso de Veracruz pendientes en temas a favor de las mujeres

La diputada local y presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso local, Maribel Ramírez Topete, lamentó que no se ha dialogado con las mujeres de las diferentes bancadas legislativas para sacar adelante las iniciativas relacionadas con el tema de igualdad de género.

Comentó que hay iniciativas que incluso se han duplicado por otras diputadas pues no hay una agenda legislativa en común en relación al tema.

En su caso, detalló la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), ha presentado 32 iniciativas que van de diversas temáticas como igualdad salarial, fortalecimiento a los institutos de las mujeres, licencias de maternidad y paternidad, sistema estatal de cuidados, entre otras.

"No se ha dialogado, no se ha tenido un trabajo coordinado; yo he instado a las compañeros y compañeras desde tribuna para trabajar una agenda política en común.

"Desafortunadamente no hemos avanzado en los trabajos legislativos, se han duplicado iniciativas, lo cual dificulta el trabajo y eso puede llegar a politizar el trabajo legislativo y eso es lo que no queremos", recalcó.

Declaró que se ha intentado tener ese diálogo desde tribuna exhortando a los legisladores que integran la Junta de Coordinación Política y de las comisiones donde se encuentran las iniciativas, a que se puedan dictaminar.

"Esas resistencias son las que no entendemos", al tiempo que recalcó que es prioritaria la agenda legislativa.

"Es parte de nuestra demanda, que se dictaminen esas iniciativas dentro del Congreso del Estado de Veracruz que en este momento atienen la armonización de otras a nivel nacional; por ejemplo la 3 de 3 contra la violencia, el registro de deudores alimentarios y acosadores sexuales".

Ramírez Topete reprochó que, a 10 meses de concluir la actual legislatura, estas iniciativas sigan sin dictaminar.