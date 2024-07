En Orizaba, conmemoran a Miguel Hidalgo y Costilla en su 213 aniversario luctuoso

Autoridades castrenses, municipales, educativas y logias masónicas conmemoraron este martes el 213 aniversario luctuoso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre de la Patria.

"No me tengas lástima, sé que es mi último día y mi última comida y por eso tengo que disfrutarla. Mañana ya no estaré aquí. Creo que eso es lo mejor, ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar, prefiero morir así que en una cama del hospital", esas fueron las palabras del cura Miguel Hidalgo, destacó la regidora Carla Canales Reyes, oradora oficial en el evento.