En Orizaba, buscan impulsar el Plan C propuesto por AMLO

Aunque no descartan que haya voto de castigo para la coalición "Sigamos haciendo historia" de encabezar el ex alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, la candidatura a la diputación local, se buscará el diálogo con militantes y ciudadanos para impulsar el Plan C propuesto por el presidente.

Miguel Ángel Rodríguez García, delegado distrital de ese partido, recordó que el Plan C conlleva la transformación en todos los niveles de Gobierno.

"Sí hay una molestia por parte de los miembros fundadores del partido, pero el tema de la propuesta del Verde Ecologista todavía no se oficializa, estamos en veremos porque no hemos tenido información de que ya sea información de manera oficial", expuso.

Rodríguez García mencionó que hasta este martes no se sabe nada de quién será el candidato a la diputación local, por lo que tendrán que esperar a conocer quién es la propuesta y su suplente.

Reconoció que es complicado pensar en apoyar a quien hasta hace poco tenía una postura en contra del partido Morena, por lo que es algo que tendrán que platicar y tomar determinaciones, sobre todo aquellos que iniciaron la transformación del país a través de este instituto político.

Cabe mencionar que la posible nominación del exalcalde de Orizaba ha causado inconformidad entre la militancia, que se ha manifestado de manera abierta en contra de ello esgrimiendo que va en contra de los estatutos del partido.

No obstante, en el caso de este distrito, corresponde al PVEM hacer la designación de candidato y se menciona a Rojí López como la propuesta más fuerte.