"Regresamos después de la pandemia, Todos Somos Positivos ONG sede Orizaba tuvimos a bien organizar con todas las autoridades y con todas las medidas preventivas, para llevar a cabo nuestro primer Pruebatón", comentó.

Sánchez Badillo indicó que en esta actividad tuvieron el apoyo de todas las autoridades, desde la Jurisdicción Sanitaria número 7 a la Coordinación de Salud del ayuntamiento que encabeza la química Irasema Rebeca del Bosque Márquez, que siempre les da todas las facilidades.

Noticia Relacionada Comienzan a arribar peregrinos a Basílica de Xalapa

Señaló que aunque en esta ocasión se acercaron un poco más de hombres que de mujeres pero en otras ocasiones siempre han ido casi a la par.

Recordó que desafortunadamente no se ha podido entender que la cadena de transmisión depende de cada uno y mientras alguien crea que no le va a pasar no se va a contagiar.

Consideró que pasa lo mismo que con el COVID-19, pues algunas personas que ya se inocularon piensan que ya no se van a contagiar y esto no es así, se deben tener las medidas preventivas.