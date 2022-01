Un total 7 motocicletas y 3 vehículos particulares propiedad del ayuntamiento de Ixtaczoquitlán , fueron recogidos a la Delegación de Transporte Estatal con sede en Orizaba , debido a que no contaban con ningún tipo de comodato o préstamo, informó el alcalde Augusto Nahúm Álvarez Pellico .

Reitero estas unidades fueron adquiridas con recursos del ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, y se desconoce el porqué eran utilizadas por la Delegación de Transporte Público con sede en Orizaba que dirige el delegado Sergio Elíseo Soberano.

"Yo creo que se las habían "prestado", yo no encuentro ningún contrato de comodato desconozco ahí el tema. Son 3 vehículos 7 motocicletas".

Asimismo, informó que más del 90 por ciento del parque vehicular del ayuntamiento de Ixtaczoquitlán fue encontrado en pésimas condiciones, incluso algunas unidades fueron utilizadas negligentemente para ser desvieladas.

"Puedo decirte que en pésimas condiciones, algunos autos incluso se tenía la intención de que querían que se desvielarán en el camino, porque a la hora de la entrega arrancaban al otro día que se revisan para operarse, ya había bastantes detalles, muy serios que tienen que ver con el mecanismo que tienen los carros que se pueden desvielar".

El edil afirmó que está completamente seguro que se actuó con dolo, pero aseguró haberse rodeado de gente muy capaz para poder componer toda esta situación.

"Te puedo decir que el 90 por ciento de las unidades están en pésimas condiciones. Nosotros vamos a darlo a conocer a la ciudadanía tal cual encontramos, en qué condiciones encontramos esta administración".

Es de mencionar que las motocicletas, propiedad del ayuntamiento zoquiteco, pero rotuladas a la Dirección General de Transporte del Estado, cuentan con los números económicos: SP-TP 61, 65, 62, 59, 60, 63 y 64 de Transporte Público.

Mientras que los vehículos son 3 Volkswagen tipo Gol Sedan de 4 puertas con cajuela y números económicos SP-TP-56, 57 y 58 del Transporte Público.

Desfalco de más de 50 millones

En otros temas, el alcalde Augusto Nahúm Álvarez Pellico, informó que a 19 días de haber iniciado esta administración municipal, han detectado un desfalco superior a los 50 millones de pesos, y no descarta que pueda aumentar dado a que todas las áreas presentan inconsistencias millonarias.

"Vamos actualizandonos en todos los sentidos, nosotros seguimos analizando las finanzas en especial y vamos a estar en su momento vamos a emitir un dictamen muy puntual de en qué situación dejaron las finanzas. Lo que llevamos contabilizado al momento son más de 50 millones de pesos y estamos seguros que todavía va a salir mucho más", dijo.

Puntualizó que los representantes legales del ayuntamiento están en pláticas y reuniones con las dependencias de la CFE y Telmex, debido a que existen adeudos millonarios.

"Tenemos plática pendiente con gente de la CFE porque vamos a llegar queremos llegar a un acuerdo, porque si es una cantidad millonaria de luz que se debe en este ayuntamiento. No ha habido cortes pero nosotros los buscamos para poder llegar a un acuerdo. Con Telmex también tenemos una deuda también bastante considerable, vamos a estarlo buscando para hacer un acuerdo un convenio y de esa manera saquemos adelante está administración".

Cuestionado sobre si interpondrá una denuncia penal por el presunto desvío millonario que existe en el ayuntamiento zoquiteco, el edil subrayó que eso le corresponde a las instancias pertinentes.

"Yo creo que ese tema no me corresponde a mí, sino a las instancias, nuestro trabajo yo únicamente presentaré un dictamen de lo que yo encuentre y las instancias correspondientes serán lo que determinen yo no soy quien para determinarlas".