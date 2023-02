En esta AC de Texistepec teme por la vida de sus líderes

Sociedad civil, organizaciones políticas y sociales de Texistepec, se solidarizaron con los integrantes de la Asociación civil, Unidos por Texistepec y fijaron su postura y repudio hacia quienes buscan con acciones mezquinas evitar los beneficios que traerá a este municipio el proyecto de limpieza y remediación ambiental de la Unidad minera Texistepec, informó ese organización social en un comunicado, luego de acordar acciones legales contra quienes han estado amenazando a los líderes del proyecto.

Durante la tarde de este lunes, en las instalaciones de la ex unidad minera de Texistepec se llevó a cabo una reunión en donde líderes sociales como Sergio Salomón Armenta, José Ángel Guillen Cubillos, líderes mototaxistas y políticos locales, ante alrededor de 300 ciudadanos presentes, acordaron defender el proyecto de remediación que fue iniciada por el ex alcalde asesinado recientemente, Saúl Reyes Rodriguez y demandar protección hacia los líderes que han estado siendo intimidados vía telefónica.

En un comunicado, señalan que "A nombre de la Asociación Civil Unidos por Texistepec y representando a los trabajadores señoras y ancianos que laboran velando las instalaciones de la desaparecida CEDI daremos a conocer los audios y los video de las amenazas de las cuales hemos sido objeto, fijamos rotundamente nuestra postura que el Ingeniero Saul Reyes Rodríguez, no tenia mas amenazas que las que se están dando a conocer".

En el escrito distribuido a algunos comunicadores, se señala que los líderes temen por sus vidas. "Por este motivo tememos por nuestras vidas ya que es evidente el gran interés que la señora Teresa Subiaur Acosta, de la señora Wendy Flores Subiaur, del Sr. Carlos Jiménez, y el empresario Fernando Acosta, oriundo de la CD de México así como del alcalde Municipal y algunos funcionarios a su cargo quienes nos han venido hostigando y amenazando como ya se ha demostrado a través de estas pruebas" señalaron.

"Estamos luchando por estas tierras que nosotros los campesinos desde hace más 20 años hemos trabajado y estamos cultivando y de las cuales hace cuatro año hemos iniciado una gestión para el proyecto de remediación ambiental, buscamos lograr la regeneracion de equilibrio ecológico que dañaron empresas particulares, pero también al mismo tiempo generar empleos y una vez remediadas cederle algunas áreas al Gobierno Federal para la ampliación del parque industrial en el proyecto del corredor interoceánico" expone el documento.

"Saúl Reyes Rodríguez, siempre se preocupó por su pueblo y por la gente que menos tenía, apoyando económicamente y con medicamentos o cuando se lo pedían ahí estaba presente, de esa manera demostró lo mucho que luchaba por la clase marginada eso fue lo que incomodaba a aquellas mentes asesinas que le arrebataron la vida, por lo tanto agradecemos al Gobierno del Estado el apoyo en materia de seguridad y el respaldo al Gobierno federal en este proyecto de remediación ambiental donde Semarnat y Profepa han estado muy al pendiente y acompañándonos.

De igual manera han llevado a cabo las diligencias debidas en las auditorías ambientales como las del pasado 10 de diciembre, donde logramos una excelente minuta de trabajo en el sitio y al mismo tiempo hacerle patente a ellos que representan la autoridad en nuestro Estado y Federación que tememos por nuestras vidas por lo que pasó con el ing. Saúl Reyes Rodríguez y por las amenazas y las asechanzas de estos individuos así como del abuso de autoridad de parte del presidente municipal y de los funcionarios a su cargo que por presión actúan según los audios y videos que hemos presentado" dice la AC en su comunicado.

"Somos cuatrocientos campesinos respaldados por la mayoría del pueblo que está consciente que no es posible que habiendo tanta necesidad aquí en Texistepec, que no es posible que a pesar de que las tierras sean de Texistepec y estén en Texistepec, este presidente municipal traidor a su pueblo se lo quiera entregar a 15 personas del municipio de Cosoleacaque y solo por servirle a una empresa de Coatzacoalcos y tanto ha sido su sed de odio y venganza que siempre a acusado de diferente manera y a través de sus páginas oficiales del ayuntamiento, como un acto ilícito en hecho de querer remediar nuestro pueblo de tanta contaminación, que nos dejó la ex azufrera con la finalidad de generar más violencia y linchamiento a través de las redes, contra nosotros a pesar de lo que sucedió a nuestro amigo el Ingeniero Saul Reyes Rodríguez, por ello hacemos responsables a estas personas lo que nos pase a nosotros y a Domingo Flores Alvarez y familia, así como a la familia del Ingeniero Saul Reyes Rodriguez y campesinos de esta Asociación Civil Unidos por Texistepec, a nuestros compañeros Campesinos o familiares" acusan.