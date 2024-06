Emiten recomendaciones para evitar proliferación del dengue en Misantla; piden 'no bajar la guardia'

Aunque hasta el momento no se ha reportado una incidencia significativa de dengue en el municipio de Misantla y los casos en consultorios son esporádicos, los especialistas sugieren a la población no confiarse y tomar precauciones.

René Omar Jaén Domínguez, químico del hospital IMSS Bienestar de Misantla, advirtió que las recientes lluvias en la región podrían provocar una proliferación del mosquito transmisor del dengue, Aedes Aegypti, lo que aumentaría el riesgo de contagio.

Jaén Domínguez explicó que el dengue es un padecimiento endémico en la zona, por lo que es crucial que la comunidad tome medidas preventivas para evitar brotes, entre estas medidas, destacó la importancia de evitar acumulaciones de agua en patios y jardines, y de cooperar con el personal de la Jurisdicción Sanitaria cuando visitan los domicilios para realizar trabajos de fumigación y control de vectores.

El especialista también hizo un llamado a la comunidad para que estén atentos a los síntomas de alerta del dengue, entre los que se encuentran fiebre, dolor corporal y náuseas, además, advirtió que los cuadros de dengue pueden complicarse especialmente en pacientes que han presentado la enfermedad tres o más veces anteriormente.

René Omar Jaén Domínguez subrayó la importancia de no automedicarse y de buscar atención médica ante cualquier síntoma sospechoso, al momento, no se tienen registros oficiales de casos en el sector salud, y los pocos casos existentes son particulares que no se han registrado formalmente.

La comunidad de Misantla está llamada a mantenerse vigilante y a seguir las recomendaciones de los especialistas para prevenir la propagación del dengue y proteger la salud pública.