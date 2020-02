Eliminar megapuentes no solo afecta al turismo: IP de Orizaba

La medida para acabar con los "megapuentes" en el país sí afectará al sector turismo y el impacto sería por alrededor de 28 mil millones de pesos que se dejarían de percibir, por lo que el Centro Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Orizaba-Córdoba rechaza la aplicación de esa medida, señaló Luis Cruz Montesinos, presidente de este organismo empresarial.

"Nosotros ya empezamos a manifestarnos, tuvimos incluso algunas pláticas de trabajo y coincidimos en que esa medida sí nos afecta y nos afecta bastante, por lo que no estamos de acuerdo con esa posición" refirió.

El empresario indicó que esperarán ver si el gobierno tiene "algún plan B o plan C" que pudiera ayudar al rubro del turismo para resarcir lo que hoy el gobierno federal pretende quitar.

Agregó que hay total aceptación en que el aspecto del civismo se debe inculcar en los jóvenes y niños, y esto es algo que corresponde a la Secretaría de Educación y debe ser en las propias aulas.

Consideró que en este aspecto debe ser la autoridad educativa la que establezca estrategias para fomentar una mayor cultura cívica entre los menores, pero se puede hacer sin afectar la parte turística.

Recordó que no se trata solo de que las familias ya no van a tener días para pasar juntos, sino que el impacto es para comercios e incluso para cuestiones netamente de negocios, pues hay empresas que proyectan sus actividades no solo desde meses atrás, sino años incluso, espacios en las líneas áreas, apartando centros de convenciones.

Agregó que incluso, de manera directa, Orizaba como Pueblo Mágico se verá también afectado con la gente que acude a pasar unos días, pero no es solo esta ciudad sino el país.

"Nosotros vamos a comunicarnos con nuestros diputados o senadores y quienes tengan la comisión de Turismo para expresarle nuestro desacuerdo en torno a esa medida y en todo caso que presenten alguna propuesta alterna y en vez de perjudicarlos, les apoye", abundó.