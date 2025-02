Elecciones 2025: "No fomentar nepotismo", pide Manuel Huerta a aliados de Morena

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pidió que los partidos aliados en las elecciones de 2025 respeten la postura de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en contra del nepotismo al definir candidaturas.

El legislador señaló que se trata de un asunto de principios y que la postura debe ser aplicada a todos los candidatos de la coalición en Veracruz.

"Se va a cumplir porque es una cuestión de ética. Habrá que ver ahora los otros partidos que se van a aliar porque para mí lo que aplica para algunos aplica para todos. Yo no me puedo aliar con quien no cumple la filosofía", expresó.

Cabe recordar que Morena mantiene una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en los comicios municipales de Veracruz.

ES CUESTIÓN DE ÉTICA

Huerta Ladrón de Guevara insistió en que los partidos que respaldan el movimiento no deben permitir que sus candidaturas favorezcan a familiares de funcionarios municipales en funciones. "Yo espero que sea para bien del país lo que estamos haciendo, no al nepotismo y no a la reelección", subrayó.

El senador también criticó que hay personajes que utilizan el movimiento para su beneficio personal.

"Se monta en la transformación, se enriquece vilmente a ojos vistas, traen ´camionetones´ de millones de que habrá que preguntar de dónde salen... mansiones y quieren poner a los hermanos en las alcaldías, a los papás. Por ahí hay que rascar porque ahí es donde está realmente la tragedia del movimiento", afirmó.

El senador recordó que Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para eliminar el nepotismo en futuras elecciones, pero también pidió que esta orientación se aplique en los procesos electorales de 2024.

Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la propuesta será respaldada por el partido. "Lo bueno es que está claro tanto que vamos a legislar ya con la propuesta de la presidenta que presentó el 5 de febrero", concluyó.