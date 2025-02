Caso Benito Aguas: Manuel Huerta pide justicia ante dudas de investigación

Ante las versiones que han surgido de que la persona detenida por el homicidio del diputado federal Benito Aguas Atlahua nada tiene que ver con el crimen, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara señaló que la Fiscalía tendrá que hacer su investigación.

"Honestamente no puedo opinar porque no me consta, no digo que no sea, pero he vivido muchos actos donde a veces por hacerlo tan rápido (la investigación) no se hacen bien las cosas", apuntó.

El legislador, quién asistió a un homenaje póstumo a Benito Aguas, indicó que cualquier investigación lleva en diferentes momentos a conclusiones y estás deben ser satisfactorias sobre todo para la familia y para la comunidad y si no es así "no estaremos satisfechos".

Agregó que por su parte, no quitará el dedo del renglón para exigir justicia , que es lo que urge.

, que es lo que urge. Huerta Ladrón de Guevara señaló que este caso no sólo es importante para Veracruz, sino para el país, pero como senador y compañero de Benito, no cejará en exigir que la investigación sobre su asesinato sea creíble.

Destacó que Aguas Atlahua fue un gran legislador y una de las bocas que contribuyó con fuerza a materializar la reforma artículo segundo constitucional, para que los pueblos originarios y afromexicanos hoy tengan reconocimiento.

El senador comentó que celebra que la Fiscalía General de la República esté al frente de las investigaciones.