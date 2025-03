¿El 17 de marzo suspenderán atención médica de urgencias?, esto dice el IMSS Veracruz Norte

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa a sus derechohabientes que, el lunes 17 de marzo, con motivo de la conmemoración del natalicio del Benemérito de la Américas, Benito Juárez García, los servicios en Atención Médica Continua (Urgencias) en todas sus unidades médicas y hospitalarias laborarán con normalidad.

Por medio de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, se hace un recordatorio a la población sobre que es una urgencia real, es en aquella situación que pone en peligro la vida, como una hemorragia severa, un infarto cardiaco o cerebral, dificultad grave para respirar, traumatismos o fracturas, entre otros ejemplos.

En casos de infarto agudo del corazón, accidente vascular cerebral o signos vitales anormales, la valoración y atención deben ser inmediatas. Asimismo, se consideran emergencias situaciones como asma moderada, deshidratación, infección grave de riñón, sospecha de apendicitis o de infección en la sangre.

Por lo tanto, para no entorpecer los servicios de Urgencias, se solicita a la población derechohabiente que, si no está en riesgo su vida, brinde oportunidad de atención a quienes sí tengan comprometida su integridad física.

Se les recuerda a las personas derechohabientes que las urgencias se clasifican de esta forma: cinco colores que el personal médico tiene debidamente identificado, las cuales son:

Rojo, naranja, amarillo, verde y azul. El color rojo corresponde a una situación muy grave donde la vida de la persona está en peligro y requiere una atención inmediata; naranja cuando la persona requiere valoración médica rápida, el tiempo de atención es de 10 minutos.

Asimismo, en el caso del amarillo es una situación que requiere atención médica en un tiempo no mayor a 30 minutos; verde se identifica una urgencia menor, cuyos pacientes pueden ser atendidos en la Unidad de Medicina Familiar en un tiempo máximo de 120 minutos; por último, el azul, situación no urgente donde el servicio al derechohabiente se otorga en un tiempo que no rebase los 180 minutos.

Se informa que los servicios administrativos de las diferentes áreas del Instituto, así como los servicios de Guarderías y de los Centros de Seguridad Social se reactivarán el martes 18 de marzo.