¿Quién es Simón Levy? Abogado que se ofreció a comprar Chivas a Amaury Vergara

Han sido días difíciles para los fanáticos de Chivas y parece que la eliminación del Clausura 2025 fue para muchos la gota que derramó el vaso frente a los pocos resultados de la administración de Amaury Vergara como dueño del equipo.

Sin embargo, una persona ya habría alzado la mano para buscar que el rebaño sagrado volviera a ser protagonista dentro de la Liga MX; se trata de Simón Levy, quien ya habría hecho un ofrecimiento formal para invertir recursos en uno de los clubes más populares de México.

¿Quién es Simón Levy y qué ofrece a Chivas?

Según diversos medios informativos y redes sociales, Simón Levy es abogado de profesión, con una licenciatura en Derecho con especialidad en Comercio Exterior y egresado de la UNAM,

Levy se ha desempeñado en el ámbito de negocios internacionales, especialmente con el desarrollo y fomento de relaciones e inversiones entre Asia y Latinoamérica.

Dentro de la administración pública ha sido asesor de los gobiernos de Chihuahua y de la CDMX para establecer relaciones comerciales con China, además de haber sido colaborador con el Banco Mundial.

También, es recordado por ser exsubsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo de la CDMX.

Si bien actualmente Simón Levy ha estado un poco alejado de la política en México, sus publicaciones en redes sociales dejan entrever que está muy al tanto del desarrollo comercial y empresarial del país, además que mantiene relaciones empresariales con distintos sectores tanto en México como en el extranjero.

Fue mediante una carta pública que Levy reveló su plan para adquirir al Club Guadalajara; para ello, puso sobre la mesa la propuesta de un fondo de inversión con capital de Estados Unidos y China para buscar recapitalizar a Chivas y consolidar a la institución tanto en lo económico como en lo deportivo.

En una entrevista, el mismo Levy sostuvo que no se busca sacar a Amaury Vergara de Chivas, sino ´potenciar a la institución´ a través de una reestructura administrativa y en su dirigencia.

"Soy ignorante del futbol, pero no de los negocios y yo sé que Amaury no quiere vender a Chivas y le digo a él directamente que mi idea no es sacarlo, pero sí potencia al club", señaló Simón Levy, quien sostuvo ser un fiel seguidor de los colores del Guadalajara.

Aunque no ha habido una respuesta oficial de la directiva del rebaño sagrado en torno a este ofrecimiento por parte de Simón Levy, el abogado publicó recientemente un mensaje que haría pensar que su propuesta no fue muy del agrado de Amaury Vergara.

Le deseo mucho éxito @Chivas y que pronto recupere el camino a su grandeza. pic.twitter.com/in3lVgbVL3 — Simón Levy (@SimonLevyMx) April 30, 2025

"Le deseo mucho éxito Chivas y que pronto recupere el camino a su grandeza", es el mensaje que Levy compartió junto con una imagen que dice "Chivas. Capítulo cerrado pero siempre amor abierto".