Margarita Torres Rodríguez, represéntate de este refugio temporal, anunció el Croquetón 2022, para apoyar a perros y gatos que se tiene en adopción en el refugio, los cuales ya están esterilizados, y así puedan tener una mejor calidad de vida.

"Iniciamos esta campaña con nuestro lema ´Échanos una pata´, para que podamos continuar con los trabajos que tenemos en el refugio temporal. Pueden llevar desde un kilo de alimento en adelante; también invitamos a las personas que quieren una mascota iniciar una adopción responsable".

Torres Rodríguez indicó que en el refugio hay perritos de todos tamaños, además de gatos, que están a la espera de un hogar amoroso, pues en su mayoría han sido rescatados de las calles o de algunos que optan por abandonarlos en el refugio.

Por su parte Mariela Echeverría, integrante del refugio temporal, dio a conocer que al momento tienen 22 perritos, todos esterilizados; explicó que es necesario que la población tome conciencia, pues de cara a Navidad y Día de Reyes hay personas que optan por regalar un animal a sus hijos; sin embargo, deben reconocer que es una gran responsabilidad.

"Sobre todo que un cachorrito no es un juguete, van creciendo, hay que cuidarlos, bañarlos, pasearlos, vacunarlos, alimentarlos y vitaminarlos; un niño no lo ve así, le causa gracia de chiquitos, el problema es cuando ya están grandes y no los quieren, o que no hay espacio y muchos de ellos son abandonados".

Expusieron que el Croquetón 2022 se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre a partir de las 10:00 horas en el parque Morelos, donde se espera una buena respuesta; además, habrá perritos en adopción.