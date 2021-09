"El tema de la tercera ola nos ha afectado a todos y la policía, por la labor que desarrolla, es sin duda una actividad de alto riesgo. Teníamos cinco elementos en observación, les podemos confirmar que dos sí son positivos, dos ya están descartados, de hecho ya están incorporados a sus actividades, y una más está por confirmarse", detalló.

Morales Reyes explicó que quienes dan positivo al Covid-19 reciben tratamiento y se les da su incapacidad y quedan bajo supervisión del coordinador médico del Ayuntamiento.

Comentó que hay personas que a los 12 días ya no salen reactivos y otros a los 15 o 16 días, por lo que cada caso es diferente.

En el caso de los dos elementos que están enfermos actualmente, mencionó que afortunadamente ya contaban con su vacuna, por lo que aunque tienen síntomas como dolor de cuerpo, fatiga, están estables.

Agregó que en cuanto un elemento da positivo al Covid-19 se hace un seguimiento de sus compañeros con los que tuvieron contacto, por ejemplo, si anda en patrulla, se le aísla al otro oficial por siete días.

Recordó que desde que inició la pandemia han fallecido dos policías por complicaciones de esa enfermedad y a la fecha, contando a los dos que se tienen actualmente, son 12 los que han tenido coronavirus.

Morales Reyes indicó que a los elementos no se les pide que se vacunen para laborar, cada uno lo ha hecho en su momento y actualmente un 90 por ciento de ellos está inoculado y el resto no lo ha hecho porque cuando le tocó tenía algún padecimiento o no pudo, pero en cuanto se tenga oportunidad acudirá.