Disminuye producción de cítricos en el norte veracruzano, hasta más de setenta por ciento

La producción de naranja, mandarina y toronja disminuyó en municipios como Álamo y Tihuatlán por factores como la sequía y plagas como el dragón amarillo que afectaron la cosecha, señalan citricultores.

Indican que la sequía del 2024 desencadenó pérdidas en la cosecha y una baja producción que afectó severamente a este sector productivo de la región.

Rubén Hernández es citricultor originario de Álamo y resalta que la producción ha caído hasta en más de un setenta por ciento en comparación con lo de años anteriores.

Su compañero, Hipólito Islas señala que la sequía les afectó pero aún más las plagas que afectaron varias huertas y en donde hay poca inversión para contrarrestarlas.

Indican que los precios cambian constantemente y actualmente la tonelada de naranja tardía logran venderla hasta en 8 mil pesos por tonelada y la mandarina en 20 mil, pero cambian de un día a otro.

Depender de la cosecha de cítricos ha sido complicado, señala Manuel, productor originario de Tihuatlán y que es uno de los Citricultores de la región que acuden a ofertar a la plaza de la naranja en Álamo.

"Pues ha sido difícil...realmente la baja producción eh pues no hubo no hubo para invertir en las huertas fue peor acá con la sequía aparte ahora si la plaga pues se secaron, no hubo inversión al no haber cosecha pues no hubo que invertir, hubo huertas que se perdieron", expresó.

Agregaron que hay preocupación ante la sequía que se ha pronosticado para este 2025 y la plaga que señalan es una bacteria que se transmite a través de los insectos y plantas.