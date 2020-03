Diputada señala problema de abigeato en Tepeaca

"El abigeato siempre ha sido grave. Aquí en Tepeaca , el ganado lo comercializan como en el tiempo de la colonia, por trueque. Yo fui víctima de un robo masivo de ganado, en una sola noche se llevaron más de 80 cabezas de ganado y no hubo manera de saber cómo, quién o por dónde salieron, parece que desaparecieron", mencionó.

"Esto no es de ahorita, ha sido de muchos años, yo estoy en aras de subir a tribuna para crear una fiscalía especializada en contra del abigeato, que no generaría un costo económico porque lógicamente se tienen los elementos", apuntó.

La diputada remarcó que el abigeato es un flagelo "gravísimo" y pese a que no alcanza fianza, no hay un solo ladrón de ganado en la cárcel, en donde también influye que en los juzgados no se ha una buena integración de los expedientes y encuentran algún recoveco y los sacan.