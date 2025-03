Diputada del PRI acusa a MC: callan ante homicidio de padre buscador de Papantla

La diputada local del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, afirmó que Movimiento Ciudadano (MC) no actúa como un partido de oposición, pues no ha cuestionado el homicidio del padre buscador Magdaleno Pérez Santes en Poza Rica.

Valdés Salazar señaló que la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el legislador de MC, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso.

"A mí me encantaría ver, veo a Movimiento Ciudadano, por ejemplo, decir que son ciudadanos y que están del lado de las cosas. No he visto una sola declaración de ellos", sostuvo.

Además, la legisladora cuestionó la falta de reacción de otros grupos políticos ante un crimen que ha generado posturas críticas a nivel internacional.

"No he visto a la comisión de seguridad pública, la tiene Movimiento Ciudadano. No he visto decir absolutamente nada del caso de este señor y que la familia ahora está sufriendo por el doble. No he visto declaraciones de MORENA en Veracruz alzando la voz para que algo se resuelva, pero para eso estamos los priistas, para alzar la voz", declaró.

También te puede interesar... Detienen a dos policías de Poza Rica por homicidio del padre buscador de Papantla

PADRE BUSCADOR

Magdaleno Pérez Santes buscaba a su hija, Diana Paloma Pérez Vargas, quien desapareció en 2019 cuando se dirigía al CBTIS No. 78, en Poza Rica.

Luego de su homicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de dos policías municipales de Poza Rica, señalados como presuntos responsables del homicidio doloso calificado del activista, quien integraba el colectivo de búsqueda "María Herrera".

De acuerdo con la FGE, los agentes identificados como Edgar Jesús "N" y Yordanka Janeth "N" habrían golpeado a Pérez Santes tras su detención el 9 de marzo y su traslado a la comandancia municipal.

"Los hechos ocurrieron el 9 de marzo del año en curso, cuando la víctima fue detenida por elementos de la policía municipal para posteriormente ser trasladado a la comandancia de esta ciudad, donde fue presuntamente golpeado por Edgar Jesús ´N´ y Yordanka Janeth ´N´. Un día después, tras su liberación, se dirigió a su domicilio, donde perdió la vida a causa de las lesiones provocadas durante su detención", informó la Fiscalía.

El fallecimiento de Pérez Santes se dio a conocer el 11 de marzo. Su familia relató que fue liberado la noche del 10 de marzo, 24 horas después de su detención y agresión. Al llegar a su domicilio manifestó dolor en distintas partes del cuerpo y perdió la vida antes de recibir atención médica.

La diputada Valdés Salazar insistió en que las autoridades estatales atiendan el caso y exista justicia.

También te puede interesar... Colectivo María Herrera lamenta el fallecimiento de padre buscador en Papantla

"Este señor que perdió la vida a golpes por policías en la ciudad de Poza Rica y que él tenía años buscando a su hija. Entonces, necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno", concluyó.