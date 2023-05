Adultos mayores de la región Acayucan podrán ver a sus hijos en Estados Unidos (+Video)

A través de la Dirección General de Atención a Migrantes mediante el programa de reunificación familiar "con raíces veracruzanas"; adultos mayores de 60 años de la región de Acayucan podrán reunirse con sus hijos migrantes en Estados Unidos.

Como parte de la gestión del legislador Marco Martínez Amador, este jueves se llevó a cabo una plática informativa a interesados en este programa que impulsa la DGAM del Gobierno de Veracruz.

En el municipio de Acayucan, la respuesta de padres que no han visto a sus hijos incluso desde hace más de tres décadas acudieron a recibir información en la oficina de Enlace Legislativo y poder iniciar con los procedimientos administrativos para ser beneficiados.

Para acceder a la iniciativa, que ya ha reunido cientos de familias y cuyas solicitudes en el estado son más de 800, es necesario cumplir una serie de requisitos.

Para el caso de los padres, tíos, abuelos o el familiar que pretenda viajar a Estados Unidos, debe ser un adulto mayor de 60 años.

El segundo requisito es tener hijos que radiquen en Estados Unidos y no haberlos visto en más de 10 años; en este caso no importa la situación migratoria del familiar, es decir, si tiene una estancia legal o no, detalló Enrique Quintero Hernández, jefe del departamento de Enlace y Proyectos en Materia Migratoria en representación de la dirección a cargo del licenciado Carlos Enrique Escalante.

Por su parte, el diputado Martínez Amador señaló que cualquier información que requieran o asesoría podrán acudir a la oficina ubicada en Melchor Ocampo Sur esquina Allende.

En dicha reunión para dar a conocer a esta región sobre el programa, estuvo el jefe de oficina de enlace de la DGAM, Juan Antonio Galán, quien reconoció la iniciativa del legislador por aterrizar este programa a esta región.

¿Qué documentos necesitas?

Una vez cumplidos estos requisitos, es necesario presentar diversa documentación: Copia del acta de nacimiento. Copia de credencial de elector. 3. Copia del CURP. Pasaporte Mexicano Vigente (en caso de que no se cuente con dicho documento se le apoyará en el trámite). Copia de comprobante de domicilio vigente (recibo de agua, luz o teléfono).

Para el caso de los hijos en Estados Unidos que pretendan reunirse con sus padres o algún otro familiar, también deben cumplir algunos requerimientos:

El programa, como se dijo, no se limita a Veracruz, por ello se da la posibilidad de que la persona migrante sea de cualquier estado de la República Mexicana.

Para participar, deberá ser miembro activo de alguna asociación o club de migrantes en servicio a la comunidad y tener más de 10 años de no ver a sus padres o abuelos.

Quienes cumplan dichas peticiones, deberán presentar además una copia de su acta de nacimiento, así como una copia de identificación oficial vigente (INE, Matrícula Consular, Pasaporte) y una copia de comprobante de domicilio en Estados Unidos.

Cabe destacar que todos los adultos mayores que pretendan ingresar al programa deberán costear los gastos resultantes para el trámite de visa estadounidense, pasaporte mexicano y del viaje mismo.