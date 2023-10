Detenidos 3 sujetos por homicidio de encuestadores veracruzanos de Morena en Chiapas

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó la detención de tres individuos vinculados al homicidio de dos encuestadores de MORENA provenientes de Veracruz.

El suceso ocurrió el pasado 30 de septiembre en el estado de Chiapas. Además, Rodríguez informó que continúa la búsqueda del coordinador de los encuestadores, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde el momento en que los trabajadores fueron privados de su libertad por miembros del crimen organizado.

Añadió que desde el momento de los lamentables hechos, las autoridades federales se han coordinado para abordar la situación de manera inmediata. Las acciones se llevaron a cabo a través de la Mesa de Construcción de Paz a nivel estatal y con la colaboración del personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE).

"Hasta el momento decirles que hay tres detenidos por estos hechos a quienes se les aseguró una camioneta, un arma de fuego y objetos sustraídos a las víctimas por lo que nosotros queremos asegurar que no habrá impunidad respecto de este caso", destacó.

FISCALÍAS BUSCAN A COORDINADOR

Rosa Icela Rodríguez también destacó que la CONASE y las fiscalías están trabajando de forma conjunta para localizar al coordinador de los encuestadores, Adrián Cid Pérez.

"Vamos a continuar en la investigación, en las acciones de búsqueda también para localizar al encuestador que aún continúa desaparecido. No escatimaremos esfuerzos y las Fiscalías de Chiapas y Tabasco seguirán informando de los avances", afirmó.

En el lugar de los hechos, un grupo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentra desplegado para garantizar la seguridad de dos trabajadores.

"Allá se encuentra un grupo de la Secretaría atendiendo precisamente este problema. Informarles que se logró resguardar a otros dos trabajadores que se encontraban en el sitio, en el hotel Benito ahí en Juárez, Chiapas".

Se confirmó que las víctimas de este lamentable suceso son Christian Landa Sánchez, originario de Coatepec, y José Luis Jiménez, residente de la congregación El Castillo de Xalapa. Ambos se encontraban realizando encuestas en Chiapas junto con Adrián Cid Pérez, el coordinador de los encuestadores, quien es originario de Orizaba.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Medios de comunicación locales de Chiapas informaron que un total de cinco encuestadores, tres hombres y dos mujeres, fueron sacados del hotel San Benito en el municipio de Juárez por individuos presuntamente vinculados al crimen organizado.

Sin embargo, las dos mujeres fueron liberadas, mientras que Christian Landa Sánchez y José Luis Jiménez fueron encontrados sin vida con evidentes signos de violencia en la carretera que conecta al municipio de Huimanguillo, Tabasco. Junto a ellos, se hallaba una cartulina naranja con un mensaje firmado por "el Apa CJNG".

AMLO ALERTA POR LEVA

En relación a estos trágicos acontecimientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Guardia Nacional, con sus 120 mil elementos desplegados, está trabajando incansablemente para proteger a la población en las diversas regiones del país.

También señaló que el crimen organizado podría estar tratando de reclutar a jóvenes.

"Se protege a los ciudadanos, es nuestro trabajo. También comentarles que puede darse el hecho de que haya una especie de reclutamiento forzado, una leva, por parte de la delincuencia, de jóvenes. Lo cierto es que muchos jóvenes están teniendo oportunidades de estudio, de trabajo, lo que no se hacía antes y ya no es fácil que puedan los delincuentes fortalecer sus filas, ya no hay este ejército de reserva que tenían anteriormente cuando los jóvenes no eran tomados en cuenta, cuando lo único que hicieron fue llamas a los jóvenes 'ninis', que ni estudian ni trabajan", concluyó el presidente.