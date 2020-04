Detectan fracturas en paso a desnivel de Poza Rica

El Ayuntamiento de Poza Rica solicitó informes a Petróleos Mexicanos sobre las condiciones en las que se encuentra el distribuidor vial ante las fisuras que presenta una de las columnas, afirmó el regidor comisionado en Obras Públicas, Félix Iván García Bustos.

A través de las direcciones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, las autoridades mantienen constante comunicación con los funcionarios de Pemex y la compañía para obtener los informes sobre la construcción del paso a desnivel, particularmente por las grietas que se han formado en uno de los pilares.

Mientras tanto –dijo– la autoridad local no cuenta con los dictámenes ni antecedentes de la obra, lo que permitiría conocer el grado de afectaciones que han provocado las grietas.

"Como es una obra que todavía no se le entrega en forma al ayuntamiento por parte de Pemex o de la compañía que lo construyó no tenemos datos descriptivos y tampoco un plano, por lo tanto no se puede calcular hasta dónde está dañado y no hemos podido darle mantenimiento como se debe hasta que concluya el litigio entre Petróleos Mexicanos y la constructora", expuso.

El edil recordó que Pemex y la empresa Construcción y Servicios Integrales (Sigma) mantienen el litigio de la obra, situación que ha impedido entregar oficialmente la construcción al municipio.

El distribuidor fue puesto en funcionamiento en diciembre del 2014 pero durante los últimos seis años no ha recibido mantenimiento en sus estructuras. El ayuntamiento recientemente balizó los cuatro frentes de la obra para mejorar su fisonomía.