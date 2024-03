Despiden a directora del Centro de Atención Múltiple de Orizaba; padres reclaman

Padres de familia cuyos hijos acuden al Centro de Atención Múltiple Bertha Lapa Navarro rechazaron la destitución de la directora Carolina Daniel Flores, a quien sin previo aviso quitaron del cargo este viernes.

Los inconformes señalaron que arribó personal de Xalapa y les dijeron que la ahora exdirectora incurrió en una falta administrativa y por eso se tomó la decisión de separarla del cargo, pero no les dijeron cuál fue la supuesta falta que cometió.

No obstante, indicaron que no están de acuerdo con esa decisión, pues en el tiempo que ha estado al frente de esa institución esa maestra no se ha tenido ningún problema.

Criticaron esta forma de hacer las cosas de las autoridades educativas, pues sin previo aviso solo llegaron a destituir a la directora, sin tomar siquiera el parecer de los padres de familia en el último día de clases, ya que inició el periodo vacacional de Semana Santa.

Los padres señalaron que se oponen a ese cambio e incluso firmaron un oficio en donde expresaron su rechazo a esa decisión, solicitando a la autoridad educativa que se corrija y se devuelva a la maestra al frente de este plantel.

Mencionaron que por el momento ese cargo queda acéfalo y esperan que esto no afecte la buena marcha de la institución, a la cual acuden 80 niños con capacidades diferentes.