"Desde el Congreso se legislará por cuidar Áreas Naturales Protegidas en Veracruz": Diputado local

El diputado local, Paul Martínez Marie, reiteró que desde el Congreso del Estado continuarán con políticas publicas para preservar las áreas naturales protegidas, así como el apoyo a la gobernadora electa Rocío Nahle García en estos temas.

En entrevista, el legislador recordó que la recién nombrada mandataria estatal, implementará iniciativas para la protección de las áreas naturales protegidas mediante un blindaje y el nombramiento de un responsable para su cuidado.

En ese sentido, de continuar en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático dará seguimiento a las iniciativas de reforestación, de limpieza de playas y para el cuidado del ciclo hídrico, que recientemente presentó.

"Creo que algunos de los temas en los cuales tenemos que reforzar, es el tema de cuidar nuestros bosques, el tema de reforestación, ha sido algo que cuando tú caminas, escuchas de la población y creo que ahí, nuestra gobernadora, la ingeniera Rocío Nahle, nuestra gobernadora electa tiene un programa bastante bueno y ambicioso para poder blindar las pareas naturales protegidas, nombrando incluso responsables en cada una de estas áreas naturales protegidas, lo cual veo que va a ser muy benéfico y eso tendrá que ir de la mano con la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado."

Así mismo, el diputado Paul Martínez, recordó que desde el Congreso realizó un exhorto a las 212 alcaldías para que no otorguen licencias de construcción en áreas naturales protegidas y así no se talen árboles si no se tienen los permisos adecuados.