Descartan que exista riesgo por microsismos en el Pico de Orizaba

Pese al aumento de microsismos registrados en las inmediaciones del Pico de Orizaba, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que no existe evidencia de riesgo para la población ni indicios de reactivación volcánica.

"No, no lo tenemos. No, no es así", dijo al ser cuestionada sobre versiones que circularon en redes sociales sobre un presunto "despertar" del volcán.

"Ya ven que luego en las redes sociales se manejan muchos temas que no tienen un fundamento o que esté bien sustentado. Yo lo que les pido es de que por favor estén muy al pendiente de lo que oficialmente nosotros damos a conocer".

Velázquez señaló que el fenómeno responde a fallas geológicas y no a actividad volcánica. "Siempre se revisa a través del SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) para saber cuál es el origen. Por lo regular son fallas que tenemos de de origen geológico", afirmó.

Sobre los reportes recientes de actividad sísmica, indicó que los volcanes activos del país están bajo vigilancia continua. "No hay riesgos (...), se les da seguimiento 24 horas en día".

Cabe señalar que durante los últimos días se ha reportado actividad del volcán Citlaltépetl, más conocido como Pico de Orizaba, aunque según expertos "es baja y no significa que esté fuera de lo normal o que represente un riesgo para la población".

El Servicio Sismológico Nacional confirmó que el pasado 9 de abril se registró un sismo de magnitud 3.7 a 13 kilómetros de Río Blanco, con una profundidad de cinco kilómetros. Es el más intenso desde agosto de 2024 en esa zona.

Desde ese mes, se han reportado 39 sismos en un radio de 20 kilómetros del cráter. Investigadores de la UNAM han relacionado los movimientos con actividad magmática interna. No obstante, hasta ahora no se han registrado manifestaciones visuales.

SIMULACRO NACIONAL

La funcionaria ofreció declaraciones en el aeropuerto de El Lencero, tras encabezar el inicio del operativo vacacional de Semana Santa. Ahí, informó que el próximo 29 de abril se llevará a cabo un simulacro nacional.

"Tenemos el simulacro nacional 2025, todo el país vamos a participar y ojalá que también ustedes nos ayuden a convocar. Muchísimas gracias".

Respecto a los incendios forestales, Velázquez informó que hasta este viernes se registran 61 siniestros activos en distintas regiones del país. Aseguró que las acciones de contención involucran a la CONAFOR, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y personal de Protección Civil.