Glaciar Jamapa presenta retroceso acelerado; ¿cuándo desaparecerá?

A pesar de los plazos estimados que se han hecho públicos sobre el tiempo de vida del glaciar Jamapa, la realidad es que no se puede establecer qué tiempo le queda, puntualizó Víctor Soto, investigador del Centro de Ciencias de la Tierra, especialista en glaciología y geocriología.

Explicó que el glaciar Jamapa, ubicado en el Pico de Orizaba, es el último glaciar activo en México y el único que existe actualmente en la latitud 19 grados a nivel mundial. Esto lo convierte en un punto clave de observación científica para monitorear el comportamiento de los glaciares en franjas tropicales del planeta.

Soto enfatizó que, aunque no se trata de ser alarmistas, la situación del glaciar es crítica. Detalló que actualmente, su superficie es de apenas 0.37 kilómetros cuadrados, una fracción diminuta comparada con los miles de glaciares que existen, por ejemplo, en los Andes.

Comentó que la superficie actual de 0.37 km2 se publicó en el artículo Retraction Stratus of "Glaciar Norte" of Pico de Orizaba, México: Update to 2024.

Agregó que, en 2019, un equipo liderado por él realizó un estudio titulado "Afloramiento del lecho rocoso en la zona de acumulación del mayor glaciar de México, como evidencia de una posible extinción acelerada", (Bedrock outcropping in the acumulación zona of the largest glaciar in México (Glaciar Norte of Citlaltépetl), donde se documentó no sólo el retroceso del glaciar, sino el afloramiento de la base rocosa en su zona de acumulación.

Esta observación, a decir del investigador, es crucial: un glaciar solo puede considerarse como tal cuando mantiene una dinámica activa, es decir, cuando lo que se acumula en invierno en su parte alta fluye hacia la parte baja, en un movimiento constante de masa.

"En condiciones normales, un glaciar como el del Pico de Orizaba fluye a una velocidad aproximada de dos metros por año. Pero si la parte alta pierde su capacidad de acumulación, ya no hay movimiento, y eso deja de ser un glaciar en términos estrictos", explicó Soto.

El problema es evidente: la nieve que cae en la zona alta se derrite casi de inmediato. El especialista señaló que han encontrado que, en promedio, la nieve persiste sólo por unos días o, en el mejor de los casos, un par de semanas.

Además, las nevadas en México ocurren principalmente en verano y otoño, cuando las temperaturas son aún elevadas, impidiendo que la nieve se compacte y se transforme en hielo glacial.

Indicó que esto ha llevado a un severo adelgazamiento del glaciar, que no sólo pierde extensión en superficie, sino también en espesor.

"Lo preocupante es que el lecho rocoso sobre el que descansa el glaciar ya está emergiendo. Y la roca expuesta actúa como una plancha caliente, absorbiendo la radiación solar y derritiendo más rápidamente la nieve que la rodea", advirtió Soto.

Aunque algunos ambientalistas han propuesto fechas para la desaparición total del glaciar, el investigador aclaró que en glaciología no es posible hacer pronósticos precisos.

"A diferencia del clima, cuyos comportamientos se pueden predecir a corto plazo, un glaciar responde a múltiples factores que cambian constantemente: tipo de suelo, contenido de humedad, temperatura del aire, temperatura interna del hielo, entre otros. Todos estos elementos hacen que su comportamiento varíe incluso varias veces al día".

Lo que sí es innegable, de acuerdo con el especialista en glaciares, es que el retroceso del glaciar Jamapa se ha acelerado exponencialmente en los últimos cinco años, impulsado por el aumento sostenido de la temperatura y el incremento de la superficie rocosa expuesta.

Esta combinación ha generado un efecto dominó que amenaza con hacer desaparecer este cuerpo de hielo único en su tipo a nivel global.