Denuncian en Orizaba actos de corrupción en Tecnológico Nacional

En el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba se está incurriendo en actos de corrupción solapados por la dirigencia sindical; sin embargo, esos hechos ya fueron denunciados con evidencias ante el órgano interno de la Secretaría de la Función Pública, ante el gobierno federal, ante la dirigencia nacional del SNTE y ante el director general del Tecnológico, aseveró el ex dirigente sindical Miguel Ángel Cruz Arellano.

"Ya presentamos la denuncia ante las instancias correspondientes y la semana pasada el ingeniero Enrique Martínez pretendió hacer una reunión para el cambio de Comisión Dictaminadora, para lo cual muchos maestros, no solo yo, pues todos tienen un amplio criterio para hacer las cosas, al entregarles las evidencias de lo que denunciaba obviamente tomaron la decisión de que ya no se llevara a cabo esa reunión porque había muchas situaciones que aclarar, por lo que pidieron al ingeniero Enrique Martínez que demuestre con documentos que no es cierto", expuso.

Cruz Arellano explicó que las irregularidades se dieron porque el director Rigoberto Reyes Valenzuela llegó como parte de una comisión revisora en noviembre del 2018 y en febrero del 2019 fue nombrado como encargado de la dirección, pero dos meses antes de ser director se adjudicó una plaza.

Sn embargo, expuso, en su momento se publicó la convocatoria para esa plaza y se mandó a concurso cerrado, y al salir el resultado e irse a la Ciudad de México se dieron cuenta con sorpresa que la plaza era la que estaba ocupando el director, lo cual fue una burla de su parte al dejarles hacer todo el trámite sin que el resultado surtiera efecto.

A forma de remediar esto, comentó, el dirigente sindical firmó un documento para que la Comisión Dictaminadora cambiara documentación y a la persona que había ganado la plaza le adjudicaran otra, perdiendo con ello la retroactividad.

Posteriormente, abundó, ocurrió otro problema con la plaza del subdirector Rubén Juárez Rodríguez, quien fue nombrado en la segunda quincena de abril, pero llegó con la plaza de un compañero jubilado del Tecnológico de Orizaba, siendo que venía él de zona económica 2 y se adjudicó una de zona económica 3.

Estas irregularidades, añadió, son las que se expusieron ya ante las autoridades correspondientes, por lo que incluso la Secretaría de la Función Pública emitió un documento para que se atendiera la denuncia.

Respecto a la sesión de la que lo acusan de "reventarla", indicó que el dirigente sindical notificó que las materias para cubrir en la institución habían sido ganadas por algunos compañeros, pero nunca se dio el procedimiento de convocatoria.

"Hay muchísimas irregularidades que se están dando en el plantel en contubernio con el secretario general del sindicato y la dirección, y no hablo por hablar, cuando acusé al director anterior presenté las pruebas, y por eso hoy esa persona está fuera", indicó.

Cruz Arellano agregó que no tiene ningún interés personal, pero sí busca la razón, la justicia y el derecho, y ahora que todas las pruebas están ante las autoridades correspondientes, espera que se investigue y se determine de inicio la devolución de esas plazas, que son de la institución, para que se hagan los corrimientos de gente que de esta forma pueden incrementar su número de horas.