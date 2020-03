Denuncian acoso mediante ´tendedero´ en UV de Mendoza

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana denunciaron acoso y frases misóginas usadas, presuntamente, por profesores y alumnos de la institución.

En el marco de una actividad denominada "Tendedero del Acoso" los universitarios expusieron situaciones que han vivido en el transporte público, en el salón de clases o durante reuniones extra escolares.

Los estudiantes realizaron dicha actividad durante la mañana y parte de la tarde del miércoles, pero cuando los directivos se dieron cuenta de los nombres de los profesores les exigieron que la información no saliera de la institución.

"Salí de la fac., tomé un bus hacia mi casa, me senté con una señora la cual iba dormida, me quedé en el asiento que iba a lado del pasillo, estaba cansada y me quedé dormida al despertar me sentí algo húmedo en mi hombro y espalda, me toque y era algo pegajoso, por inercia lo olí y era semen" decía un cartel.

En otro se observó: "cuando entré a primer semestre yo era la ´favorita´ del dr. (...) que resultó ser una pesadilla".

Entre las denuncias también se encontraba un cartel que decía que un conocido doctor que impartía la clase de anatomía prefirió no enseñarles el aparato femenino porque "sólo sirve para tener bebés".

"El doctor (...) no te califica bien sino le aceptas los regalos"; "Un "amigo" de mi propia generación intento tocarme cuando me encontraba vulnerable (...) los directivos se enteraron, solo me revictimizaron y a él no lo sancionaron"; "El Doctor (...) hace comentarios muy incómodos en clase o en clínica, se quita el cubrebocas y lanza besos al aire".

Las denuncias no sólo fueron de mujeres sino también de hombres; "El dr. (...) nos toca, aunque vea que nos incomoda, a los hombres también nos acosan".

Estudiantes que por temor a represalias evitaron dar sus nombres informaron que la dirección de la Facultad aseguró que abrirán un expediente por cada maestro y alumno que fue denunciado.