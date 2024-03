Denuncian a fiscales de Orizaba y Xalapa; las culpa de no poder ver a su hija (+VIDEO)

Por los presuntos delitos de abuso de autoridad y por incumplimiento de un deber legal , una persona denunciada a la Fiscal Cuarta Especializada del XV Distrito en Orizaba, Arelyn Bárcenas Guzmán, y la Fiscal Coordinadora Especializada con sede en Xalapa, Roberta Ayala Luna.

Esto debido a que no han podido dar seguimiento y conclusión a la denuncia 249/2019 interpuesta por Abel David Fajardo Longoria, el cual por el supuesto influyentismo de ambas. servidores públicos no ha podido ver a su hija desde hace cinco años.

Fajardo Longoria, acompañado por el abogado Gustavo Cárdenas Osorno, solicitó a la Fiscalía General del Estado dar sentencia, con los más de 60 datos de prueba que han salido a su favor, y descarte las acusaciones de su exesposa Diana Paola "N" sobre un presunto abuso sexual en contra de su hija.

Exigió además que se le devuelva a la menor, pues él cuenta con la custodia.

'Declaraciones falsas y absurdas'

"El día de hoy presentamos esta promoción debido a que se nos ha cambiado a la fiscal, ahora de apellido Chirinos sin saber por qué motivo la han cambiado, le han retirado la carpeta a la licenciada Arelyn", explicó el abogado.

Están solicitando que se agregue una sesión del Tribunal Colegiado, en donde el resultado salió favorable para Abel David Fajardo Longoria, en virtud de que el día 19 de septiembre del 2022 fue citado a audiencia inicial.

En ella, la Juez de Control, de nombre Saraí, dictó una vinculación a no acto de proceso , por lo que renunció al término pues sabía que era un delito oficioso.

El litigante confirmó que la expareja de Abel David, la ciudadana Diana Paola N ha caído en declaraciones "falsas y absurdas", y la Fiscalía Especializada de Orizaba aparentemente se ha prestado para que la denuncia nunca se resuelva.

"Derivado de estas inconsistencias nos presentamos ante el Contralor General de la Fiscalía , Rafael Ambrosio Caballero Verdejo, con la finalidad de presentar denuncia en contra de la maestra Roberta Ayala Luna, fiscal especial en Investigación en Delitos Contra La Familia en Xalapa

"Asimismo en contra de Arelyn Bárcenas Guzmán, la cual ocupa la carpeta, debido a todas las inconsistencias que hemos observado".

Cárdenas Osorno hizo hincapié en que, en una Fiscalía Especializada en Veracruz, se dio la detención de cinco funcionarios por supuestos actos de corrupción; "no son hechos aislados, también tenemos problemas en Orizaba, en la Fiscalía Especializada".

"Llamamos enérgicamente la atención de la fiscal Verónica Hernández Giadáns para que tome cartas en el asunto.

"No podemos o no pueden permitir que gente inocente siga con ese trámite tortuoso y de incertidumbre, de saber que en cualquier momento puede ser citado a otra audiencia innecesaria porque todo lo que hay en dicha carpeta nada robustece el dicho de la menor".

'No han encontrado nada'

Abel David Fajardo Longoria dijo que gracias al enorme esfuerzo que ha hecho su familia y sus abogados es que hoy goza de libertad, ante una " ola de calumnias y difamaciones ".

"La Fiscalía se ha empeñado en buscarme y culparme en cosas que no hay evidencia, en la mínima evidencia ha sido un proceso largo y lastimoso para todos nosotros cuando yo lo único que quiero es estar con mi hija, vivir con ella.

"Ya vamos para cinco años de que no la veo , no sé qué ha sido de ella; Sin embargo, yo he cumplido con mis obligaciones, he pagado pensión a pesar de que yo ostento la guardia y custodia y debería estar conmigo.

"Hemos topado con pared en varias ocasiones intentando defendernos con todas las pruebas, las casi 60 pruebas y diligencias que se han pedido han salido a mi favor, no hay nada, sin embargo, la Fiscalía insiste en fabricarme algo".

Lamento que la Fiscalía Especializada se preste para realizar montajes y realizar la fabricación de delitos a gente inocente.

"Tan es así que se empeñan a buscar algo que ya vieron por todos los ángulos que no hay nada, gracias a Dios todavía lo estoy viviendo en libertad porque cuantas cosas no conocemos de personas que les fincan cosas y no tiene la bendición de estar afuera ".

Afirmó que existe " un brutal abuso de autoridad " por parte de la Fiscalía Especializada de Orizaba.

"Sus mismas investigaciones arrojan que soy inocente ; mi hija no mencionó de que yo hice algo, no mencionó nada. Después de esta audiencia en la que no fui vinculada tenemos miedo de que me fabriquen otro delito".