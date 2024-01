Delitos cibernéticos, más lucrativos que el narcotráfico: especialista

Grupos organizados de la delincuencia son los que se encuentran detrás de los ataques cibernéticos a empresas y al propio gobierno, por lo que hoy en día las ganancias del cibercrimen superan a las del narcotráfico, señaló el especialista en ciberseguridad, Alejandro Ruiz García.

"Ya son grupos de criminales. Las amenazas que se han realizado y se han detonado se han ejecutado en las organizaciones ya se le asignan, se le atribuyen a un grupo criminal.

"Ya no es de una persona que antes comentaban era el reconocimiento personal, que era el mejor premio, ya el reconocimiento del grupo es lo que ellos buscan", indicó.

Ruiz García explicó que esos grupos van reclutando personas y se van sofisticando en mecanismo de inteligencia artificial para desarrollar softwares de mejor manera, utilizando lenguajes de programación que se compilan mucho más rápido y que ejecutan la amenaza mucho más rápido, entonces son más difíciles de detectar.

Destacó que las estadísticas dictan que las ganancias derivadas del cibercrimen rebasan hoy en día a las del narcotráfico, entonces es un negocio mucho más rentable y en lo que se trabaja es en prevenir.

Mencionó que un grupo con esos recursos es imparable, porque la gente está bien pagada, motivada y tiene recursos ilimitados.

Mencionó que sí hay leyes que castigan estos crímenes, pero es difícil detectarlos porque hay muchos mecanismos que no permiten la geolocalización de las personas. Señaló que, no obstante, esa gente tiene que vivir en las sombras y son personas que no tienen ética.

El especialista destacó que las empresas de manufactura son las más atacadas, las del desarrollo de videojuegos y también el gobierno y, al ser este año electoral, también hay posibilidad de que haya ataques de ciberdelincuentes.

Agregó que ante ello sólo se puede invertir en protección, que posiblemente sea visto por algunos como algo caro, pero les va a salir siempre más barato que ser objeto de un ciberataque, en donde sus cuentas sean congeladas y tengan que pagar altas cantidades para que las liberen.