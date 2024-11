¡Decisión final! Será Elizabeth Morales la diputada plurinominal del PT

La ex alcaldesa de Xalapa, ex priísta y ex militante de Redes Sociales Progresista, Elizabeth Morales García finalmente será quien sea la diputada plurinominal del Partido del Trabajo, pues así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo la votación a favor de Morales García no fue por unanimidad, pues el magistrado Felipe Fuentes Barrera respaldó la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz, que originalmente le había asignado la diputación a Vicente Aguilar, quien se encontraba en la primera posición de las diputaciones plurinominales del PT.

También te puede interesar... ¡Que siempre sí! devuelven diputación plurinominal a Elizabeth Morales García

Criticó que si ya había una lista de diputaciones plurinominales, porque ahora se extralimitan a modificarla a los tribunales electorales.

Recordó que la lista no fue impugnada en su momento, y que tal vez la decisión de los ciudadanos al votar por el PT, era asignar la plurinominal a Vicente Aguilar y no a Elizabeth Morales García.

Sin embargo, los demás magistrados votaron a favor del proyecto, para desechar la impugnación hecha por Vicente Aguilar.

También te puede interesar... Bajo protesta, retoman labores trabajadores del Poder Judicial en Poza Rica

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

De acuerdo con el proyecto, no se cumplió el requisito especial de procedencia, no existió un estudio de procedencia, no se advirtió un error judicial, ni se consideró un asunto importante o trascendente.

Con ello, mañana a las 11 de la mañana, será Elizabeth Morales quien pueda rendir protesta como diputada local plurinominal del Partido del Trabajo.

Durante la discusión de este asunto, también se criticó que se haya tomado en cuenta la alternancia de paridad por periodo lectivo, cuando con ello, se viola el principio de equidad de género, pues habrá una Legislatura cuya composición será con predominancia de mujeres.