De a poco, solucionan desabasto de agua en Ixhuatlancillo

Con la reciente creación de dos pozos profundos, en Ixhuatlancillo se ha regularizado el abastecimiento de agua a la población, informó el alcalde Fernando Ochoa Vergara.

Sin embargo, admitió que la cabecera municipal aún continúa con problemas de desabasto, principalmente en tiempos de sequía.

"Los pozos están funcionando, están abasteciendo a las colonias de Rancho San Isidro y toda la zona de Manantiales hasta la Unidad El Cristo. Tenemos rezago todavía en la cabecera municipal, en tiempo de escasez la cabecera sufre por agua".

Esta problemática, dijo, podría acabarse con la creación de un pozo, pero Conagua no se encuentra dando concesiones.

"El problema es que no podemos hacer pozos porque Conagua no da las concesiones, la zona de Altas Montañas está vetada y no se puede perforar".

Reconoció que todos los municipios tienen carencia de agua durante el tiempo de sequía, porque los pozos bajan de sus niveles e Ixhuatlancillo no está exento.

Por último, en cuanto a las lluvias, el alcalde dijo que el municipio se mantiene con saldo blanco y la unidad de Protección Civil se encuentra en alerta, a comparación del año pasado que los "agarraron desprevenidos" y sufrieron inundación en vialidades y domicilios.