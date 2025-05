Culpan a fiscalía en Veracruz de manipular pruebas contra inocente para fabricarle delitos

Miriam Sánchez Molina, madre de Michel Acosta Sánchez, denunció públicamente la criminalización injusta de su hija por parte de autoridades estatales de Veracruz, a raíz de un homicidio ocurrido el pasado 14 de agosto de 2023, en el que falleció el joven Fidel González Ramírez.

De acuerdo con la madre, desde esa fecha la familia del joven, con quién su hija sostenía un noviazgo, ha intentado culpar a su hija sin que existan pruebas que la vinculen con el hecho.

La Fiscalía del Estado, afirmó, ha difundido información falsa y manipulado datos, incluyendo una supuesta llamada registrada en un recibo de Izzi, que no concuerda con las sábanas telefónicas, las cuales nunca les han querido mostrar.

Miryam relató que su hija estuvo ese día en el domicilio de la familia del joven y al encontrar un teléfono antiguo en la recámara, se trasladó al domicilio de la hermana del fallecido, Sandra, para intentar revisarlo. Le pidió un cargador porque su propio celular no tenía batería. Sandra declaró que le prestó uno, pero posteriormente dijo que era para cargar el celular de Fidel, y que realizó varias llamadas desde su propio teléfono, incluyendo a Fidel, a su madre y a la propia Miryam, sin obtener respuesta.

Poco después, mientras su hija revisaba el teléfono, Sandra recibió una llamada informándole de la muerte de su hermano, por lo que se dirigió al domicilio de su familia y atrás de ella su hij. Al llegar al lugar, la madre de Fidel expulsó a la joven del domicilio. Días después, comenzaron los ataques en redes sociales acusando a su hija de provocar un pleito entre dos jóvenes, lo cual —según Miriam— es falso.

Michel viajó a Estados Unidos para continuar su proceso de examen como sobrecargo. El 28 de mayo, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, declaró públicamente que la joven había sido detenida en Splendora, Texas, con apoyo de la Fiscalía de Veracruz y otras dependencias.

No obstante, Miriam desmintió esa versión: aseguró que su hija fue detenida únicamente por motivos migratorios al tener un permiso vencido, y que existe documentación que lo prueba. El Departamento de Migración de EE.UU. también confirmó que la Interpol no participó en la detención y que no existía orden de aprehensión contra la joven.

Tras permanecer cinco meses en un centro migratorio, su hija fue liberada sin cargos, ya que México no presentó pruebas que la incriminaran.

"A Estados Unidos no pudieron engañarlo, porque no hay nada que vincule a mi hija con el caso", sostuvo Miriam.

Ante la falta de avances en la Fiscalía de la Mujer de Córdoba, donde interpuso una denuncia desde el 2 de agosto de 2024 por violencia digital y mediática (Ley Ingrid y Ley Olimpia), Miriam acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde exigió una respuesta del subsecretario Bucio por la información falsa difundida sin sustento y el cambio de fiscal.

"Ya no sé a quién acudir. No quiero que se detenga la investigación, quiero que se aclare todo y que se deje de usar a mi hija como cortina de humo. Mi hija nunca fue detenida por ningún delito, nunca estuvo en una cárcel, y hoy está libre. Sólo quiero justicia y que la escuchen", concluyó.

La señora Miriam hizo un llamado urgente a la gobernadora del Estado y a la presidenta de la República para que se revise el caso y se impida que una joven inocente sea utilizada para encubrir irregularidades del sistema judicial estatal, y sobre todo deje de ser blanco de ataques de odio y hasta amenazas de muerte.