"La 4T ha dado frutos en Veracruz"; Cuitláhuac García presenta su sexto informe de resultados

Este domingo, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presentó en el auditorio Benito Juárez del puerto de Veracruz su sexto informe de resultados de su gestión.

Contando con la presencia de titulares, diputados y autoridades del Poder Legislativo, el Congreso del Estado e invitados, el mandatario aseguró que la Cuarta Transformación ha dado frutos en el estado, a pesar de que no ha sido nada fácil.

"No es el informe formal de este año porque aún no acaba y ese lo he de entregar puntualmente, como la Constitución local me obliga, el 15 de noviembre ante el Congreso; sin embargo, los tiempos se aceleran, son inéditos, con la construcción de un segundo piso dirigido por mujeres la historia se está grabando ante nuestros ojos", expresó.